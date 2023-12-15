《新聞女王》番外篇馬國明撩佘詩曼對付黃宗澤　續集惡鬥一觸即發

TVB台慶劇《新聞女王》成功掀起追劇熱潮，劇集率先於優酷上線播出，內地已經播放完畢，對於結局一集黃宗澤出現，原來TVB悄悄拍下番外篇，短短2分多鐘劇情埋下伏線，不少人大呼期待續集﹗



《新聞女王》大結局一集，黃宗澤空降SNK News。（熒幕截圖）

《新聞女王》大結局一集，黃宗澤以「古肇華」身份，一身西裝打扮現身，和佘詩曼一見面即針鋒相對，佘詩曼一見面就問他是否對「飛爺」鄧智堅的位有興趣？黃宗澤就很霸氣地說：「我對你這個新女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王沒有女王。」

《新聞女王》番外篇一開始，緊接大結局劇情指飛爺離開SNK NEWS。（影片截圖）

《新聞女王》番外篇中馬國明致電佘詩曼拉攏合作。（影片截圖）

《新聞女王》番外篇，馬國明對佘詩曼直指黃宗澤野心大。（影片截圖）

至番外篇見到馬國明致電MAN姐，恭喜對方回歸新聞部，從對話中得知「飛爺」鄧智堅辭去SNK News新聞總監一職，方太為制衡兩人，找來黃宗澤飾演的「古肇華」成為三強鼎立之勢。

《新聞女王》番外篇中馬國明望與佘詩曼聯手。（影片截圖）

馬國明放下恩怨希望與MAN姐聯手對付黃宗澤：「你今次返嚟嘅目的好明顯啦，飛爺走咗，佢個位點都要有人坐嘅，係你係我，我都唔介意，但一定唔能夠係古肇華。」雖然佘詩曼輕挑指：「以你嘅能力，我真係好懷疑喎，你做得到咩？」最終一句︰「合作愉快」達成共識。但鏡頭一轉見到黃宗澤手機，竟同時收到馬明及佘詩曼訊息，BOSCO冷笑一聲眼神再變得凌厲，令人期待﹗

畫面一轉，黃宗澤同時收到馬國明與佘詩曼訊息。（影片截圖）

黃宗澤露出耐人尋味笑容。（影片截圖）

黃宗澤實力不容忽視。（影片截圖）

另一段宣傳片亦是黃宗澤與佘詩曼演對手戲。（影片截圖）

佘詩曼繼續霸氣。（影片截圖）