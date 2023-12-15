新聞女王｜票選最喜愛SNK電視女主播　佘詩曼拋離第二名10倍

由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。



劇中人氣主播投票引發熱議，又夠晒eye-catching。 06 TVB社交平台FB舉行投票活動，最終阿佘一支獨秀，獲得逾5,300Likes成為人氣王No.1。

《新聞女王》本周其中一項焦點劇情、講到SNK網誌部搞了一個「我最喜愛SNK電視女主播」投票，強勢回歸的華姐（車婉婉飾）獲得最多票數成為人氣王，霸氣兼實力兼備的Man姐（佘詩曼飾）排名第二，升呢正義女神的曉薇（何依婷飾）排名第三，顏值兼身材擔當許詩晴（高海寧飾）排名第四，捲入藐視法庭風波的家妍（李施嬅飾）則孖住徙弟、熱血記者妹劉艷（王敏奕飾）包辦最後二名。

劇中人氣主播投票引發熱議，又夠晒eye-catching。 06 TVB社交平台FB舉行投票活動，最終阿佘一支獨秀，獲得逾5,300Likes成為人氣王No.1。

相關投票劇情引起不少網友熱烈討論，有見及此，TVB官方FB亦出甫向劇中投票活動「致票」，讓網民獲得真實機會投選心目中最喜歡的SNK電視女主播。投票活動於昨晚（14日）7時開始，截至今早11時，貼文吸引逾6,000人投票，反應熱烈。開劇至今由頭帶到落尾的Man姐、勁吸逾5,300人畀Likes，拋離以逾400Likes排第二名的張家妍足足10倍票數，連票數成績都霸氣過人！

留言區亦接近九成是支持Man姐的留言，包括：「阿佘果然大熱門」、「支持佘詩曼！論實力，演技，氣場佘詩曼都很厲害！」其餘排名依次為第三名許詩晴、第四位徐曉薇以及第五位華姐。劉艷則因已被調往網誌部，故因不符合「SNK電視女主播」資格而未能入圍，令網友不勝感嘆，更有人搞笑地為她抱不平「畀嬲」：「最靚嘅劉艷呢？」、「還我劉艷！」十分搞笑。

佘詩曼飾演的「Man姐」近期人氣高漲。（劇照）

TVB社交平台早前還公開了《新聞女王》「冷知識」，列出各大主角星座，獲網友笑指每位主角也演活了所屬星座特質、非常入戲。其中三位主角Man姐、家妍及佐治分別為獅子座、處女座及天秤座，完全解釋了三人霸氣、完美主義及擅長交際三大特點，足證劇組人設細心！