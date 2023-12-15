林超榮｜管理員爆屈穎妍粉絲專頁連續三日三夜受攻擊：沒完沒了

著名編劇及演員林超榮（超人）在本周二（12月12日）因血癌離世，其遺孀資深文化人屈穎妍亦有很多粉絲，昨日（14日）她的粉絲專頁管理員就發文表示，連續三天三夜打開專頁就見到沒完沒了對屈穎妍的攻擊：「你們不用擔心，你們所寫的，屈姐不會看到，首先，她沒有這麼多空閒的時間，其次，我刪除得很快手，相信連死忠粉絲也不一定能看到，而且，你們只有一次機會，因為，我一定會把你們封鎖，哈哈哈。。。」

屈穎妍粉絲說「屈姐」是不會看到攻擊者留言的。

管理員說寫出來並不是「討拍」，而是想揭露反對者的涼薄，他反問那些人：「屈姐對你們做了甚麼呢？殺你父母了嗎？為甚麼可以說一些不堪入目的咒罵說話？這些話我連覆述都覺得難堪，你們自己想像吧!!!」管理員說：「做人的底線，就算真的是仇人，別人家中有白事都應該收口積積口德」，並說他眼中的屈穎妍並不會傷害任何人，想知攻擊她的人是因為她做過甚麼而來？

屈穎妍粉絲在專頁上說受到攻擊。（Facebook截圖）

管理員說管理這個粉絲專頁和兩個群組純粹出於對香港的愛，過去八年這樣的「打仗」也出現過幾次：「今次只是其中一次 (說真的，網軍是實實在在存在的，林鄭下台之後，對屈姐的攻擊靜了不少) 其餘就是每次屈姐有文章講及亂港份子，學校和段九。」這些支持屈穎妍的粉絲說，遇到攻擊他們完全沒有解散的計劃：「為了香港，為了屈姐，我們必定會繼續努力下去的!!! 」現時這個專頁有萬多個會員，他們說每年被拒絕的也有萬多人，「因為有些不懷好意的要進來，我們的原則是寧缺無濫」。