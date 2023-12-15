周海媚去世｜生前最後工作曝光　透露身體狀況：太辛苦就不參與了

周海媚在周一（11日）因病逝世，終年57歲，消息震驚全城，不少人都感到惋惜。今日（15日）周海媚工作室在微博轉載了一篇雜誌訪問，並寫道：「這是美麗的海媚姐留給大家的禮物。愛在心中，光影永存！」原來周海媚在上個月中曾接受該雜誌專訪，據知今次亦是周海媚生前最後一次工作拍攝。周海媚以四個不同造型出鏡，舉手投足都風采依然，而周海媚工作室亦提及周海媚的人生哲學：「無論順境逆境，都從容不迫，熱愛生活，享受歲月的饋贈。」

周海媚工作室在微博轉載了一篇雜誌訪問。（微博截圖）

原來周海媚在上個月中曾接受該雜誌專訪，據知今次亦是周海媚生前最後一次工作拍攝。（微博截圖）

該雜誌透露訪問拍攝安排在11月17日，但訪問未及出街就傳來周海媚離世的噩耗，於是雜誌決定改稿，改為更多地記錄當日的拍攝點滴，希望以此深切懷緬周海媚。雜誌在官方微博透露拍攝當日天氣寒冷，但周海媚在鏡頭前仍表現力十足。有「最美周芷若」之稱的周海媚，曾演過無數經典角色，但原來她印象最深刻的是《回到未嫁時》的八妹，角色亦正如她本人的性格：「很有自己的主見，大大咧咧，天塌下來都無所謂，遇到什麼事都有自信能解決。」

周海媚飾演的周芷若至今都是經典。（影片截圖）

周海媚在訪問中透露在1985年參選港姐並非出於自己本意，而是父親的決定，其父希望女兒在最青春美麗時做一些大膽嘗試。周海媚在簽約TVB後備受力捧，更成為當家花旦，但風光背後亦有不少辛酸，經常通宵拍戲，連續拍攝三天三夜是家常便飯：「在TVB工作的時候只有二十多歲，熬夜、辛苦都不覺得怎麼樣，因為年輕。」該雜誌寫道：「這種『極限訓練』下，一方面極大地提高了演員表演的專業性，但也為她日後的健康問題埋下了隱患。」而了解自己身體狀況的周海媚亦直言：「如果遇到太辛苦的拍攝，就不會考慮參與了。」

周海媚在1985年參選港姐。（影片截圖）

周海媚1985年參選香港小姐片段。（影片截圖）

周海媚加入TVB後備受力捧，迅速成為當家花旦。（影片截圖）

周海媚自言已經沒有角色想再嘗試：「沒有了，好人壞人都演過了。」近年她隨性地接Job，不參加綜藝，不在意流量，但為了觀眾多年的支持，她表示：「仍然希望能再創作更多好的戲。」但她又指：「如果不做演員，會選擇做個設計師，室內設計之類。」

周海媚因病去世，終年57歲。（微博@周海媚工作室）