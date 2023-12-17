林超榮病逝｜屈穎妍揭丈夫因細菌感染離世　30日前仍約好友行山

林超榮（超人）與太太屈穎妍雖然同是傳媒人，但卻甚少一同公開亮相或談論對方。林超榮在12月12日逝世後，屈穎妍在前日（15日）首次在其專欄開腔談林超榮。

細菌感染離世

屈穎妍說認為親人離世是很私人的事，但很多人替她代言，當中有點謬誤，於是她便決定寫上幾筆：「外子一個月前驗身發現患上急性血癌，在醫院接受化療期間因細菌感染離世。三十天前，他仍跟好友行山、飯聚，匆匆一瞬，就躺進了太平間。」

屈穎妍說林超榮在醫院接受化療期間因細菌感染離世。

講林超榮的壞話

見到在林超榮離世後很多人懷緬林超榮的好，但屈穎妍決定說他的壞話：「他不修邊幅、污漕辣撻、無厘正經、嘻哈玩笑，他絕不是那種風度翩翩，為別人開車門、提東西、夾餸到每個飯碗服侍周到的人。去旅行他會一個箭步走在前，由得我們4個女人仔在後面拉行李；搬屋時他沉醉在書房的書海，對外面4個女人仔執了100個紙箱無動於衷。於是，連女兒都問：『你為什麼選他。』」

二人很多共通點

屈穎妍說她和林超榮有很多共通點：「譬如大家都不拘小節，總是忘了彼此生日，28年來從沒慶祝過結婚周年紀念，情人節他沒送過花我沒收過花，大家從來不會問：「你媽和我跌落海你會救誰？」，因為我們的答案一定是：『救阿媽，我識游水。』」

屈穎妍感謝林超榮的朋友讓女兒能更認識爸爸。（fb@RTHK 香港電台）

感謝大家讓女兒認識爸爸

屈穎妍說感謝每一位去醫院探望林超榮的朋友在他床前說往事，也感謝每一位發文悼念他的好友憶述生前點滴，讓三個女兒終於立體地認識了爸爸：「他們從未見過父母最精彩最風華正茂的段落。我們也不是那種天天『想當年』把威水史掛口邊的人，所以感謝大家，是你們把爸爸的精彩人生在女兒眼前重演。」

屈穎妍說和超人性格相近。（fb@RTHK 香港電台）

感謝醫護人

屈穎妍很感謝瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院的醫護團隊及病房嬸嬸，他們的治療、照料、關懷都是專業敬業的，所以「衷心向你們致敬」。