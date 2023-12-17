港姐冠軍真空露出半個美胸震撼視覺　戀十億男友懶理偷食傳聞

現年36歲的陳庭欣 (Toby) 是2010年港姐冠軍，靚樣和驕人身材早已備受公認，多年來她的狀態也keep得好好，歲月彷彿沒有在她的臉上和身上留下痕跡。陳庭欣亦不時會於社交網分享她的性感美照，大派福利。昨日她就post了多張之前去旅行時影的靚相，留言寫道：「隨便咁碌一碌手機相簿，原來真係有好多相被遺忘咗，從來冇post過～」

陳庭欣真是keep得好好。(ig圖片)

相中可見陳庭欣置身沙灘上，她穿上一襲火紅色露肩露背連身長裙在海邊散步，大曬白滑香肩美背以及誘人的鎖骨。裙子胸前的心機設計更是十分有驚喜，胸口對下位置開了個窿，令她露出半個胸部，豐滿的胸部線條盡現人前，極之性感，震撼網民視覺。不少網民都睇到心心眼，大讚她索到爆。

陳庭欣分享了一些旅遊舊照。(ig圖片)

陳庭欣與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖5年，至今一直愛得甜蜜，前年兩人更共築愛巢，搬入九肚山洋房豪宅同居享受二人世界，還傳出他們好事近，她與男友感情看來相當穩定。然而去年卻有雜誌影到Benny與一名金髮女子結伴出海玩，不過陳庭欣對此就表示朋友不是男便是女，這麼普通的事不多作回應，依然相信男友，看來兩人打風都打唔甩。

陳庭欣與男友愛得甜蜜。(ig圖片)

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