2023回顧｜內地出事藝人逃稅桃色糾紛　徐開騁出軌古力娜扎最轟動

內地嚴打劣跡藝人，但從2022至2023仍舊有不少人以身試法，而當中不乏當紅男女明星，牽涉到逃稅、陰陽合同、桃色糾紛，而被列為劣跡藝人，即會被禁止亮相幕前，人氣急跌，意味著會失去演出機會及廣告收入，可謂對劣跡藝人的最大懲罰。

徐開騁

徐開騁（微博圖片）

徐開騁跟內地女星張天愛拍拖期間，一腳踏兩船，隱瞞已有女友，並跟新疆四美之一的古力娜扎撻著，好男人形象盡毀，他演出的作品《照亮你》雖然未有下架，亦要被AI換臉，連娜扎亦人氣急跌。

古力娜扎（微博圖片）

張天愛（微博圖片）

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宋祖兒

宋祖兒（微博圖片）

內地女星宋祖兒被前員工實名舉報涉偷逃稅款，涉及金額4500萬人民幣，引起不少關注，各大電視台已率先同她割席，她有份出鏡的節目，已被刪走有關她的內容。

袁冰妍

袁冰妍（微博圖片）

內地女星袁冰妍，拍過《將夜》、《琉璃》等出色作品，她偷漏稅163萬人民幣，遭罰款97.8萬，而本來她有份拍攝《狐妖小紅娘》，因涉嫌逃稅事件被飛出劇組。

鄧倫

鄧倫（微博圖片）

內地男星鄧倫，通過虛構業務轉換收入性質，進行虛假申報，偷逃個人所得稅，最終被追繳稅款、加收滯納金並罰款共計約1.3億港元。

陳志朋

陳志朋（微博圖片）

陳志朋被員工爆料，疑有2次偷漏稅行為，又不簽勞動合約而違規解散公司，拖欠員工薪金等，而他透過公司表明，有關的稅務問題確有疏忽，會承擔責任。

五月天

五月天（微博圖片）

台灣人氣偶像樂隊「五月天」，涉嫌在上海演唱會假唱，違反內地法律，事件起因是網紅「麥田農夫」，以電腦軟件分析揭發，事件仍在發酵中。