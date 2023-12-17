細So前偷食對象練美施最新近況　轉戰小紅書繼續騷身材疑已離婚

商台前DJ細So（蘇耀宗）20年被爆背妻偷食有「白滑KOL」之稱的人妻練美施（Macy），發展不倫戀逾兩年的二人情慾對話曝光，原來他們每次見面都會有性行為，女方更曾為他墮胎，並染上性病。事後細So舉家移民英國，間中擔任香港的舞台幕後和音樂工作，但已不再像以前般經常分享一家四口的合照曬幸福。至於女事主Macy，則疑似保不住自己與中醫師老公的婚姻，日前在社交平台發文稱「單身很好」。

細So在偷食事件後，與老婆陳穎楠及兩個小朋友舉家移民，現時他甚少在社交平台Post家人。（IG@soyiuchung）

偷食事件爆出後，Macy的老公曾開腔指太太好易信人、份人太簡單等，似乎未有苛責老婆偷食人夫的舉動，不過從近日Macy的貼文所見，她很有可能已回復單身。Macy在醜聞後刪去IG，自今年4月起轉戰小紅書，以「練施傅」之名重新出發，目前有千幾個Fans；從新相所見，她一改昔日短髮形象，但依舊白滑和愛騷身材。

Macy有「白滑KOL」之稱。（網上圖片）

Macy的老公，事發後曾為她護航。（網上圖片）

Macy的貼文種類都幾廣泛，她在小紅書的第一篇貼文是上海美食，之後亦不時出食評Post、自拍照、化妝片、產品推介等等，而有「白滑KOL」之稱的她亦很清楚自己的最強武器，日前大騷自己的白滑美背來Sell自家產品。另外，她亦不隱瞞自己去醫美，大方分享自己用幾百蚊打Botox的前後對比相。

Macy在小紅書的第一篇貼文是上海美食。（小紅書圖片）

Macy年近40仍保養得很好，亦不吝嗇好身材。（小紅書圖片）

Macy分享用幾百蚊打Botox。（小紅書圖片）

「白滑KOL」用自己的「白滑玉背」做生招牌。（小紅書圖片）

按圖睇更多Macy近照：

+ 7

此外，Macy也經常打千字文訴心聲，內容有創業史、愛情、仔女經等等，今年7月，她以孩子說自己不想再學琴作引子，再講戀愛道理，說：「有一天你不想再拍拖了，你也得說一聲告訴對方，而不是突然間就消失。」、「畢竟每一段關係，雙方都有曾經努力過，有快樂過，有一起經歷過很多事情，也許一個交代，令大家都好過一點，隨便撇下，輕鬆的，可能是你自己，但傷心的人，你卻不懂他有多難過。」看來非常感慨。

Macy經常用千字文訴心聲，大講對愛情的睇法。（小紅書圖片）

至於另一篇，Macy甚至以「單身很好」為題，說：「六月過後，到現在為止五個多月，快速地經歷過一些事，然而我發現，我更喜歡一個人了……有些人總是太高估自己，人生好像充滿了過多的幻想，以為自己是個好人，卻沒想到自己是個滿口謊言的人……」等等。雖然她未有透露六月發生何事，不過明顯不快，並且目前極可能是單身狀態；而她六月更曾在貼文中表達自己孤身一人，她表示：「這一年來，我成長了不少，跳出了安全區，雖然壓力大得很，也沒有人倚賴，更不要談幫助了。」真有點唏噓。