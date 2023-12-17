阿奇@行動派開騷掉聖誕樹落台扑穿Fans頭　觀眾：佢喺我面前滴血

早前黎明的紅館演唱會上，一名女Fans揈手燈又唱又跳，但就因為太忘我而意外擊中前面觀眾頭部，傷者被扑到「爆缸」，最終驚動警方並要送院治理，相當可怕！而前晚（15日）行動派開騷時，同樣發生爆頭意外，擊傷Fans的，正是表演者阿奇。

行動派15日開Show。（Instagram：sleptclub）

組合TomFatKi（光頭幫）原本由阿奇、肥仔、福正三位成員組成，不過幾個月前，福正與其餘兩位成員反目，TomFatKi正式宣告解散，而阿奇、肥仔則與Billy Choi、東成再組「行動派」（Hustle Don’t Play，簡稱：HDP）。日前行動派在新蒲崗開騷，當《反轉舊聖誕3.0講唱會》進行期間，卻樂極生悲，發生流血事件，阿奇一時興起，竟將成棵聖誕樹掉落台，一名男Fans「中頭獎」爆缸，相當驚險！

（左起）阿奇、東成、Dale、肥仔和Billy Choi。（Instagram：billy._.choi）

Show後阿奇在Threads發文：「話說琴晚出show掉咗棵花落台，搞到人爆缸同歪眼鏡，觀眾Sunny仲好平心靜氣咁講好小事，實在太內疚，下次唔可以太放肆。」而他在IG出Post講騷後感，也有Fans於留言欄提起這宗意外：「棵聖誕樹揼到條友爆缸啊你」、「😂😂😂落地開花，富貴榮華」、「個師兄係我面前滴血🫣」、「台下人都就死了。」、「High到差d殺左人wo😂」等等。

阿奇一時興起，竟然成棵聖誕樹掉落台。（Instagram：chankitki）

成棵聖誕樹拋咗上半空。（Instagram：chankitki）

該名受傷Fans，睇睇下騷要出去療傷……（Threads：chankitki）

不過，幸好傷者Sunny並無大礙，當晚已經在後台與行動派合照，阿奇翌日更立即陪Sunny去配眼鏡及請食飯補救，阿奇貼出意外發生時的短片，他說：「你冇睇錯，呢個係我，我掉咗一棵聖誕樹落台，咩話？你問我點解要咁做，其實我都唔知，就係……盡興囉，我呢一個咁盡興嘅魯莽行為，令到台下嘅Sunny額頭損咗、腫咗、眼鏡歪咗，而Sunny都好好人，仲好平心靜氣咁同我講冇事冇事，為表歉意，我決定同Sunny買返副新嘅眼鏡，當係小小嘅賠償。」於是他便帶了Sunny配眼鏡和食米線，他在片中再問Sunny：「下次仲嚟唔嚟我哋show啊？」Sunny更說：「梗係嚟啦！」看來的確完全不介懷今次意外。

不過Sunny療傷後已無大礙，頭貼膠布的他，在後台與行動派成員合照。（Instagram：chankitki）

而留言欄的大家反應十分正面，完全沒有怪阿奇玩大咗，除了祝Sunny早日康復，讚阿奇有承擔外，不少目擊觀眾出聲講述當時情況，如：「我企咗喺佢後面 成地都係血🫣」、「怪唔知我完場見到有人包扎傷口 好X狂」；也有人開玩笑說：「搞到我都想俾你掉中🙏🏾」、「好想做Sunny 下次睇show俾呀奇掟埋另外一邊 可以同呀奇食多次飯😍😍」、「點解可以成棵咁大既聖誕樹都掉得出手😂😂😂不過又嬲你唔落」、「新年係咪抛桔？😂」等等。

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