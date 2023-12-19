陳自瑤近況曝光美貌又再升級　老公王浩信無辜中槍竟被指「走寶」

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）近年在電視劇成績耀眼，主攻帶貨直播搞到有聲有色，10分鐘銷售額達200萬，經營社交平台也深受歡迎。惟陳自瑤婚姻依舊低調，視帝老公王浩信早前自爆已同TVB完約，陳自瑤沒有多作評論，僅曬靚爆入廚相「贈慶」，令外界對其婚姻狀況更添一絲好奇。

陳自瑤與王浩信的感情狀況一直都到外界關注。（視覺中國）

日前陳自瑤更新抖音，片中陳自瑤穿上背心裙，估計是較早前拍攝，她大曬美肩及手臂，束起頭髮，看上去隨意又清新。雖然已是4字頭的人母，但陳自瑤仍是少女感十足，在人群中相當耀眼。陳自瑤拍片介紹豆腐花、油渣麵等旺角街頭美食，吸引了街上行人駐足觀看，連陳自瑤都忍俊不禁。陳自瑤又曬出中學學生照，清純又靚女。

王浩信宣布離巢同日，陳自瑤好開心咁去整蛋糕。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤曬靚鎖骨及長腿。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤美貌又再升級，網民瘋狂留言錯重點，竟稱王浩信「走寶」，「每次刷到yoyo對王浩信的怨恨就增加一分」、「這麼漂亮王浩信咋想的」、「嫁給王浩信我看到她滿眼都是他我也替她開心 沒想到後面發展成這樣 心疼yoyo 希望她底下的評論也不要再出現王浩信了 」。不過兩人從未承認離婚，故留言純屬網民個人觀感。

另外又有網民留意到陳自瑤用現金支付，發表意見：「還用錢包？上世紀的感覺」，惟有網民反擊稱：「微信支付是方便，但是他們更重視隱私」。

陳自瑤美貌又升級。（抖音）

陳自瑤美貌又升級。（抖音）

陳自瑤美貌又升級。（抖音）

成個少女咁。（抖音）

網民竟稱王浩信「走寶」。（抖音）

陳自瑤連續幾年成為豐胸代言人。（網上圖片）

千禧年代起，開始有豐胸代言人出現，近年人妻人母級的陳自瑤可謂代表人物。（網上圖片）