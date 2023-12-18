「內地裸模雪地影相被凍死」還原事件真相　模特兒起底下場很淒涼

「內地裸模雪地影相被凍死」一事成為近日港台內地熱門討論話題。網上瘋傳內地有一美女模特兒在雪地影相被凍死，後屍體被攝影師抬走，後來又傳出其實是性侵事件，總之是謠言滿天飛。



當中有一些報道提及，相中模特兒的名字為「依依」或是「SliverRidge」。

瘋傳內地網紅雪地影裸照凍死兼被抬走 結局竟然係……

疑似裸體女性被抬走。（網上圖片）

「內地裸模雪地影裸照凍死」的消息在內地瘋傳。（網上圖片）

經仔細研究後，發現「SliverRidge」是一位居於北京的攝影師的X（Twitter/推特）帳號。這位代號為「SliverRidge」的攝影師主要以拍攝女體為主，即是女性裸體。就在12月13日，這位「SliverRidge」的攝影師曾貼出一輯模特兒在雪地的大膽裸照，相信有不少台灣傳媒因此而誤會了。

一名叫「林希威」的攝影師在在X（Twitter/推特）上澄清謠言。（X@林希威 @linsivvi303 / 截圖）

至於「內地裸模雪地影相被凍死」的主角，則好有可能是「依依」，一名叫「林希威」的攝影師在12月13日貼出多張照片，其中抱膝躺在雪地，以及「屍體被抬走」的照片就正是由這條帖文開始傳出。在12月15日，事件瘋傳後，「林希威」也在X（Twitter/推特）上寫道：「拍攝當然是正常拍攝，妹子沒有打野X（這裏指性行為俗語）凍挺，也不是硅膠人放那擺拍，麻煩下次編故事編個靠譜點的，還有還有，奉勸那些蹭熱度的貨注意自己的言行。」

他亦貼出多張AI合成圖，當中右下的一張經廣泛流傳。（X@林希威 @linsivvi303 / 截圖）

帖文中，這位攝影師也指出，拍攝過程做足安全措施，有暖蛋也有保暖衣物，模特兒亦沒有不愉快事，暗指整件事都是炒作。

事件發酵數天後，「林希威」再於 X（Twitter/推特）貼出多張雪地裸模照片，這張照片亦被廣泛流傳開來，不過這名「雪地裸模」就亦不是真人，而只是使用AI構成的極似真人的照片罷了。

「林希威」再於 X（Twitter/推特）表示模特兒的生活受影響。（X@林希威 @linsivvi303 / 截圖）

12月17日，亦即是港台內地媒體開始集體報道的日期，可能「林希威」攝影師都發現「雪地裸模被凍死」一事成為討論話題，所以他又用AI技術生成兩張雪地裸模的「假」照片。他同時也透露，原先成為他們攝影師團的裸體模特兒「依依」是一位私房模特兒（香港俗稱的私影Model）。「依依」因為此次事件鬧出的事件，現實生活已被構成影響，經紀人已將她的聯絡封鎖，身邊的模特兒朋友怕被連累，也將她趕出了合租的宿舍。很多攝影師怕被連累也不敢找她拍照，就連她暗戀已久的男生也拒絕與她聯絡。

影完相仲一齊食飯。（X@林希威 @linsivvi303 / 截圖）

影完相仲一齊食飯。（X@林希威 @linsivvi303 / 截圖）

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