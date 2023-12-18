網民熱數一睇就知係奸角演員　陰謀情人鄭子誠竟輸俾呢位特約演員

影視圈多年來出產不少經典奸角，而部分藝人甚至成了御用奸人，樣貌一睇已經令人心寒，甚至有演員表示自己去街市買餸，有舖頭唔做佢生意！最近有網民開Post討論「一出場就知係奸角」的男演員，正當大家以為「陰謀情人」鄭子誠必定是頭號心水，樓主卻貼出「御用強姦犯」李天翔，引起熱烈討論。但唯獨有位綠葉一出，網民立即表示「此Post已完」，他眾望所歸成為大家心目中的奸角代表！

李天翔做御用強姦犯，睇到人咬牙切齒。（劇照）

李天翔雖然在兒童節目做「認字特警」出身，但他在電視圈做「御用強姦犯」亦出了名，「受害」女星至少10個，其中在《古靈精探》做甄向榮強姦李彩寧、《鐵馬尋橋》演譚忠強姦唐詩詠等，都令人留下深刻印象。離開TVB後，他有參與ViuTV劇《冥冥之中》、《殺手廢J》，無論如何網民都認定他必定會黑化。

離開無綫後，李天翔終於有機會轉型，網民更讚他型仔咗。（《殺手廢J》截圖）

不過，網民就認為李天翔未去到神枱級奸角的程度，有很多人提名鄭子誠，更表示：「唔容許有鄭子誠以外嘅答案。」他從《真情》的子浩逼MayMay食泥、於《烈火雄心》強姦阿翠（梁琤）、《封神榜》做昏君紂王等，都奠定了「陰謀情人」地位，即使他後來「改邪歸正」，在處境劇飾演形象健康的醫生，大家都覺得他圖謀不軌，網民甚至入戲到，見到他主持籌款節目都認為他會偷走善款箱！

鄭子誠在《烈火雄心》強姦梁琤，睇到人心都碎。

古代還是現代，鄭子誠一樣奸到出汁。

鄭子誠這張Cap圖也是網絡世界一大經典。（網上圖片）

請按下圖睇其餘奸角人選：

+ 3

不過，原來即使是上述提到的變態佬專業戶、御用惡人等等，在網民心目中都不及一位特約演員，他就是在《警訊》做騙徒做足廿幾年的「堅哥」吳良榮！他自97年開始就成為《警訊》固定班底，已干犯過各種各樣的罪行，在網民心目中早已是「警訊影帝」，壞人形象深入民心。網民見到他獲提名已笑不停，又指他即使扮警察都是「黑警」。雖然形象已被定型，但堅哥曾自言覺得自己的工作很有意義，因為能提醒大家提防罪案，更透露曾有婆婆睇過他的電話騙案短劇，而成功避免成為受害者。

堅哥有「警訊影帝」之稱，做騙徒做足廿幾年。（《警訊》截圖）