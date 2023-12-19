新聞女王｜張家妍黑化惹熱議　金牌監製鍾澍佳千七字回應

TVB台慶劇《新聞女王》進入結局週，戲中各人都遇上重大變化，當中李施嬅飾演的張家妍，受多重打擊，由正義使者步向極端踏上黑化不歸路。精湛演技令觀眾不寒而慄，但對於有人不解家妍黑化而未受到懲罰，金牌監製鍾澍佳在微博寫下千七字回應：「真的很抱歉，我們開始時便說過是『全員惡女』。」



李施嬅飾演的張家妍，本是代表新聞專業、中立正義。（微博：＠佳佳導演）

《新聞女王》導演鐘澍佳回應張家妍黑化爭議：「張家妍的學歷出身，可說是眾女王中最好的一個，是真正的名牌大學畢業生，在學術這一塊，她甚至比Man姐更勝一籌；她的人生一直以來都很順利，沒經歷什麼大挫折。」和George短暫的舊情、唐芷瑤的重逢、沙牛榮的“背叛”都是轉捩點。

多重打擊令張家妍頹爆覺得自己幾叻都冇用。

自己唯一嘅樂土格仔山又畀人拆埋。

最後，佢終於終極崩潰咗。

對於觀眾不喜歡其轉變，鍾澍佳笑指：「看到很多網民不喜歡張家妍這個角色的轉變，老實說我是很高興，因為張家妍代表的，其實就是有點點自私自利的大部分普通人，她沒有不想行善，但也絕非聖人，當行善能得到好的收獲和沒有損失時，她是很願意堅持的。但當一次又一次，明明在行善，得到的卻是壞的結果，連自己覺得最重要的「新聞」也都保護不了！她就選擇了「愛自己」。〞

金牌監製鍾澍佳在微博寫下千七字，回應李施嬅飾演的張家妍黑化原因。（微博：＠佳佳導演）

李施嬅飾演的家妍正式黑化。

他又指出其實劇中各人都受到不同懲罰：「真的很抱歉，我們開始時便說過是「全員惡女」，而且她們都為自己的錯誤得到了懲罰，只是大家沒留意到而已。Man姐失去了自己的愛情，而且內疚了十年（所以劇中大家從來沒見到她睡覺[嘻嘻]）。 Cathy人生最重要的父親去世了。𣇈薇一生都受情緒病折磨，失去親情愛情，差點連救贖的機會都沒有！家硏坐上Man姐位置之後，會發現自己只是換個方式被關在那紅色房間而已（最後一埸SNK辦公室的戲，所有人在慶祝，只有她落寞地在紅色房間內）也許她正開啟和當年Man姐一般的十年囚禁。人生中報應和懲罰往往是以不同方式到來。不一定像傳統電視劇般「勝負分明」；「非黑即白」和「你死我活」。」

金牌監製鍾澍佳指李施嬅飾演的張家妍已受到相關懲罰。（微博：＠佳佳導演）