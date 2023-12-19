楊茜堯為兒子慶生一家四口超幸福　2歲Eden靚仔樣獲網民激讚

視后楊茜堯（前名：楊怡）與羅子溢（前名：羅仲謙）在2016年結婚，婚後育有一對子女，一家四口相當幸福。適逢近日兒子Eden 2歲生日，她就在微博上貼家庭慶生照，相當開心，而Eden的高顏值亦讓不少網民激讚。

一家四口好幸福。（楊怡微博圖片）

從楊怡上貼的家庭慶生照可見，她為兒子準備了一款卡通公仔蛋糕，而Eden見到後似乎非常喜歡，展現出燦爛笑容。而身為家姐的小珍珠亦替弟弟感到開心，抱着弟弟之餘又親吻對方，姊弟情相當之好。還有一張全家福合照，大家開心地對着鏡頭拍照，畫面相當幸福。

Eden笑得燦爛。（楊怡微博圖片）

眼見Eden已不經不覺2歳大，楊怡心中亦有感而發：「寶貝仔，你長大得好快，一下子就2歲了，但媽媽還未抱夠你，你和家姐已急不及待地長大了，現在的你，我抱得有點吃力，但媽媽還是喜歡抱着你，雖然你已不斷推開我 。你今年生日，媽媽要工作，未能陪你渡過，只能簡單地和你慶祝，希望你每一天都開心快樂，健健康康我們每一個都很愛你Happy birthday。」而不少網民除了為Eden送上祝福之外，亦對其長相有讚無彈，一雙大眼睛炯炯有神，皮膚白皙，可愛十足，樣貌絕對遺傳了父母的良好基因，絕對是高顏值一家人！

Eden一雙大眼睛炯炯有神。（楊怡微博圖片）