ANSONBEAN首次整拌麵給女同事食 收到好評因為其中一個味道好霸氣

主打台式麵食及茶飲的「KiKi麵店」最近進駐銅鑼灣希慎廣場，昨日（18日）新店正式開張，老闆林建岳博士親自到場主持儀式，旗下藝人ANSONBEAN（陳毅燊）、劉沛蘅（Hillary）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、蔡穎恩（Evelyn）以及小師妹、女團Me&成員連家穎（Vian）等出席。

「KiKi麵店」新店正式開張

搶住沾聖水旺氣

吉時到後眾人齊齊上香、祈福、做剪綵禮和切燒豬等儀式，師傅向新店和各人揮灑聖水，祝福生意興隆，大吉大利時，Hillary立即衝上前迎接，其他人都跟她有樣學樣，沾沾旺氣。之後老闆林建岳博士向他們派利市，喜氣洋洋。

老闆林建岳博士親自到場主持切燒豬儀式。

Hillary立即衝上前迎接聖水。

ANSONBEAN拌麵真的好甜

之後大家在店內享用午餐，打開就個個都選擇困難，因為樣樣都想食，暖男ANSONBEAN就替美女們拿主意，除了點餐還親手替她們撈好拌麵，盡顯紳士風度。Hazel說：「ANSONBEAN剛才為大家拌麵，特別好食。」Hillary附和說：「唔知點解好似特別『甜』！」相信ANSONBEAN的粉絲都好想試試他拌出來的麵有幾甜。

個個都讚ANSONBEAN拌的麵特別好食。

Evelyn與Vian竟一見如故

期間見Evelyn全程帶住小師妹Vian，原來昨日她們才第一次見面。Evelyn還學Vian用Me&打招呼方式自我介紹，非常搞笑。Vian說：「我今日好緊張，因為係我人生第一次剪綵，剛才攞住個綵球唔知點剪落去！」一講食，Vian立即興奮地說：「我最鍾意『蟹黃油拌麵』，蟹肉軟綿綿，啲麵超級掛汁，我食唔停口。」Evelyn笑說：「嘩，識用『掛汁』形容詞，證明係食家！我剛才食喇沙，平時配米線，原來同麵好夾，加上豆腐卜吸咗啲湯汁，超好味！」她還推介Vian試食麻辣牛筋，結果一試愛上！

大家邊食邊打卡。

Evelyn對Vian個頭好有興趣

Evelyn表示與Vian相逢恨晚，她說：「我之前睇Vian嘅跳舞片，覺得佢好可愛，青春無敵。一直好想見佢真人，睇吓佢個頭係咪咁細，果然，而且佢身形比例令人羨慕。傾偈後發現我哋志趣相投，原來我哋食嘢嘅口味一致，相逢恨晚。」Vian笑說：「我哋可以約埋一齊食飯，其中一個叫嘢食就得，唔使問對方啱唔啱。」Evelyn說：「好鍾意同Vian呢類咁有熱誠嘅年輕人一齊玩，感受青春氣息，歡迎加入我哋公司呢個大家庭。」

今日有飲有食又有利市收。

個個不同喜好口味

冬至和聖誕節即將來臨，經常IG分享高質素「家常便飯」的Hillary當然在家過節，聖誕節亦會食火雞應節。Hazel和Lillian表示會與家人食火鍋和盤菜，而ANSONBEAN透露與家人做冬後，聖誕節約朋友開Party，他說：「聖誕節想食台灣嘢，KiKi麵係好選擇。」Hillary和Hazel表示最喜歡「蔥油拌麵」，而無辣不歡的Lillian是「椒麻拌麵」的忠粉。ANSONBEAN與Vian都是「蟹黃油拌麵」Fans，他說：「呢個麵最有趣係自己加入汁料自己拌麵，可以跟自己口味調節，而且蟹肉好鮮甜。」

Hillary表示最喜歡「蔥油拌麵」。

Lillian無辣不歡 Hazel偏愛冬瓜茶

昨日化身「美食擔當」的ANSONBEAN為大家點餐，他先選三款希慎分店期間限定米芝蓮星級餐單，包括由日籍行政總廚小西充、森大𧙗和意籍行政總廚Valentino Ugolini 精心設計及烹調的「溫泉蛋肉味噌拌蔥油太麵」、「日式慢煮磯燒鮑魚拌麵」和「日曬蕃茄乾拌自家製意式香草汁燴麵」。然後再點「蟹黃油拌麵」、「老壇酸菜魚湯麵」、「胡麻棒棒雞拌小醋麵」、「川味牛肉湯麵」及「龍眼蜜烤雞排拌麵」等招牌主食。

ANSONBEAN有紳風度為大家拌麵。

有得食有得飲

至於五位美女，雖然身材嬌小，但個個都是美食專家，尤其是對KiKi麵店的餐牌如數家珍，食麵之外還追加「煙燻無骨鳳爪」、「涼拌川耳」、「涼拌鯛魚皮」，「麻辣蹄花」和「全家福」滷水拼盤等等。食之外還要點飲品，個個口味都不同，點了「王牌珍珠奶茶」、「檸檬愛玉冬瓜茶」，「黑糖紅棗薑母茶」，「紫薯雪絨芋圓白桃烏龍」，「茉莉綠茶」等等。