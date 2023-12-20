龍心快餐店大聲唱新歌講電話　現場聽眾點評其歌藝：同姜濤差唔多

網絡紅人龍心昨日（12月19日）早上，獨自在青衣長康邨一問快餐店內無叫任何食物，大聲唱歌和講話，坐了兩個小時，直至午飯時間才被快餐店姐姐請他離開，讓位給其他等位食飯的顧客。

《香港01》收到讀者報料說，昨日在青衣長康邨一問快餐店內見到龍心，說：「我坐左喺佢隔離，本身佢傾電話聲量都正常，點知一講到鍾培生就越講越high同大聲，講講吓又會突然大笑，仲要喺度唱埋歌。」讀者說當時已經戴上耳機聽歌，想避開龍心的聲音，但因為他實在太大聲，所以都聽到他講和唱甚麽。

龍心一個人在快餐店大聲講電話。（相片：讀者提供）

龍心和電話另一邊講將會同鍾培生合作做大生意，還會出由黎明《夏日傾情》改編而成的新歌，歌名叫做《培生傾情》，然後他就在快餐店唱這首新歌給大家聽。至於龍心歌藝如何？唱得好不聽呢？讀者說：「同姜濤差唔多，佢唱到好似姜濤去《叱咤》攞『最受歡迎男歌手』果陣，喺度一路唱一路X叫。」

講講吓電話龍心唱新歌《龍心傾情》給大家聽。（相片：讀者提供）

坐到中午12點45分左右，有好多學生來快餐店食飯，讀者說：「他們一入嚟就認到（龍心），攞埋手機影相，我聽到其中一位中學生經過龍心張枱時，就講：『 霸住個位阻住晒，死黐線佬。』 」由於好多人等位食飯，在快餐店工作的姐姐便請龍心讓位給其他人坐，他亦非常合作起身離開。讀者說：「請走佢果陣，佢都好合作，但係就行錯左去左廁所果邊，要快餐店阿姐指返個出口畀佢。」