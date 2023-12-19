Marco@P1X3L收馬桶蓋做聖誕禮物未算最伏　Phoebus竟收過一嚿磚頭

男團P1X3L今日（19日）出席由Lunch K Live活動，並與80名Fans見面，歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）和吳啟洋（Phoebus）三位近來都常常與Fans見面，說送自己畀Fans是當作聖誕禮物。Phoebus就爆料指上年他們三個買定禮物交換，原本滿心期待，但等了一年都未等到George的禮物，結果他和Marco只好各自拆返自己的禮物。

今次Live亦是小型見面會，有80位粉絲撐場，還悉心打扮競逐最佳衣著獎。（梁碧玲攝）

Cheronna說自己曾上過P1X3L主持的節目做嘉賓，今次就調轉頭訪問對方。（梁碧玲攝）

講到有冇收過「中伏」的聖誕禮物，Marco說：「我試過收過馬桶蓋，我嗰個電動馬桶嚟㗎嘛，俾個馬桶蓋我做乜鬼！」Phoebus更竟收過磚頭，當George問他是否即是黃金，他卻解釋：「我哋啲Friend交換禮物， Budget唔可以超過$100 ，大家就鬥伏。（有冇用到？）都可以用嘅，攞嚟放返落樓下囉。」George則表示自己讀書時常常著船襪返學，所以每年聖誕聯歡會，班主任都會送一對白襪給他。

（左起）George、Phoebus和Marco原來各自都收過「聖誕廢物」。（梁碧玲攝）

George正籌備新的Solo歌，他透露是一首比較曳的情歌，但暫時未知有冇MV女主角。回顧過去一年，P1X3L覺得彼此之間再團結了，三個各自都有成長，亦很難忘一起完成了《BOMB》這首歌，Marco又說自己的轉變是做了跳唱歌手，並謂：「前幾日終於試過第一次一個人跳唱Live ，幾特別，有胃痛，但係好彩出到嚟我覺得都合格。」至於粉絲一直期待的音樂會有聲氣未，George表示：「今年公司係好積極地參與呢個Project，我哋年尾或者出年年頭會開一個大會，到時Confirm！」

P1X3L覺得2023年他們變得比以前更團結。（梁碧玲攝）

P1X3L的音樂會有望在出年成事！（梁碧玲攝）

為今次活動擔任司儀的吳嘉禧（Cheronna），被問起有冇同P1X3L合作過，她說以前Super Girls年代時，Phoebus已是其所屬公司的師弟，所以《黑色西裝》、《睡衣派對》的MV，對方都參與過。Cheronna突然想起一個經歷，原來George仍是中學生時，他們已經見過面，她說：「呢個係Regen（張惠雅）話返畀我聽，原來Super Girls做School tour嘅時候去過一間中學，George坐喺觀眾席，Regen好大聲講，嘩呢個同學好靚仔呀！其實我係唔記得咗呢件事。（有冇畀返佢睇？）我冇Post出嚟，我唔想回憶返自己個距離有幾遠。」

Cheronna原來在George的學生時期已跟對方見過面！（梁碧玲攝）

日前生日的Cheronna，只是簡單與家人、新領養的狗狗和老鼠食飯度過，她只希望自己和身邊人都健健康康，一講起新成員狗狗，她就十分興奮謂：「本身係暫託，但失敗咗，就變咗領養，冇辦法啊，佢認定咗我做主人。我Post咗呢個消息出嚟，大部份人都係恭喜我，好開心，好多人都有留意到佢已經成為咗我嘅家人。」而新的一年，她希望可以推出更多音樂作品，尤其是自己正在創作的歌曲。

Cheronna新領養的狗狗。（Instagram：cheronna）

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