杜以辰相隔3年再出新歌發放正能量　為演好病人素顏拍MV

「網絡女神」杜以辰（前名：杜小喬）近日推出新歌《重拾呼吸的節奏》，並親自擔任MV女主角，希望帶出溫情、勇敢及自強的訊息，藉此宣揚預防肺炎訊息。

杜以辰（前名：杜小喬）相隔3年再出新歌。

透過歌曲發放正能量。

在MV中飾演病人的杜以辰，因病長期要於醫院治療，連生日都要在醫院渡過，幸好獲得爸爸醫護悉心照顧，最終戰勝病魔趕及出院與家人歡度佳節。講到MV中要素顏上陣，杜以辰不覺得是犧牲，更自爆原來素顏是自己提出：「因為當日拍MV call time好早，我當時冇化妝去到現場，導演一見到我就叫我化妝先，不過我諗諗下覺得我扮病人，其實係唔需要咁靚，所以就同導演講不如唔好化，我自問平時都有護膚，加上拍攝時有打燈，所以出嚟效果唔錯。」

杜以辰在ＭＶ中親自飾演病人

無懼素顏上陣。

大晒溫情。

相隔三年再出歌，杜以辰坦言一直未有放低過歌唱事業：「對上一隻歌已經係2020年，其實之後都有一隻歌嘅，不過仲未推出，今次好開心可以唱到呢首歌，係我冇接觸過嘅曲風，希望帶出勇敢自強嘅訊息俾大家。」杜以辰又指她今次前期都花了好多時間去練習，「最記得有次收工已經凌晨2、3點，但我仲去練歌。首歌前後錄咗兩日，可能我之前一直有玩音樂舞台劇，所以唱歌技巧都可以互相應用到。」

杜以辰坦言一直未有放低過歌唱事業。