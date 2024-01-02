TVB劇2023年收視成績　《新聞女王》登頂墊底三套有共同點

TVB在今年共播出共23套劇集，其中有套最高收視的劇集，成積非常接近。近日熱爆的台慶劇《新聞女王》，更被喻為是今年台慶奬禮的掃奬大熱門。以下是今年TVB的十套最高收視劇集，另外，亦有三套劇的收視排在最後，巧合的是它們之都有一個共同點。

第10位 ：《法言人》

官方「跨平台直播最高收視率」：21.1點、18.7點、19.4點、20.8點和22.1點，平均20.42點

播出日期：4月10日—5月12日

主演：馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、丁子朗、何依婷

劇情簡介：以法律作為劇集背景，講述每位精英律師透過各宗錯綜複雜案件的感人個案，為正義發聲。馬國明本是法律系高材生，卻因一次冤獄而決定轉做法律行政人員（師爺），他八面玲瓏的處事手腕，建立「金師爺」這個金漆招牌。他和律師林夏薇、黃嘉樂與大狀張頴康組成新的法律界「最強CP」，解決各宗錯綜複雜的案件。林夏薇與馬國明在《法言人》中，首次飾演情侶，感覺令人出奇受落，更被觀眾讚「婇有初戀感覺」。

觀眾很受落馬國明和林夏薇在《法言人》中成為一對。

第９位：《廉政狙擊》

官方「跨平台直播最高收視率」：20.8點、20.0點、20.6點、21.1點和22.2點和，平均20.94點

播出日期：2月20日—3月25日

主演：黃宗澤、吳卓羲、王浩信、陳展鵬、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯、

劇情簡介：一宗因貪污引起的意外令王浩信被父親送出國；黃宗澤沒能救成跛腳的姐姐胡定欣欣，親眼見著姐姐墮海失蹤；吳卓羲被收養，肥妹黃智雯一個人在社會上過著苦日子。十多年後，黃宗澤、吳卓羲和王浩信發現當年的意外是一場精心策劃的騙局，黃宗澤為首的廉政公署調查員，帶領手足們一起找出當年意外的真相，令施害者得到應有的懲罰。此劇被形容為「死得人多」，陳展鵬在劇中忠奸難辨的演出被指是今年視帝大熱門。

陳展鵬這個深沉眼神眼神被評為視帝級。

第８位：《隱門》

官方「跨平台直播最高收視率」：21.6點、21.7點、22.3點、20.8點和22.2點，平均21.72點

播出日期：5月29日-6月30日

主演：陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融

劇情簡介：三十年前，悍匪吳岱融於一宗械劫案被捕而入獄。當年曾為他接贓的女兒黃智雯改名換姓重新生活，並嫁予遊艇大王；另邊廂，因劫案喪命的同黨遺下兒子陳展鵬，被好心人收養。一宗車禍令陳展鵬、黃智雯再次相遇。吳岱融出獄後作成為黃智雯的夢魘，警察湯洛雯對吳岱融、陳展鵬死咬不放，三十年的恩怨重新掀起。此劇有很多好戲之人，演員的演出也獲觀眾欣賞，可惜劇情太多犯駁，所以被形容為「膠劇」

吳岱融被形容為《隱門》唯一一個正常人。

第７位：《你好，我的大夫》

官方「跨平台直播最高收視率」：22.0點、22.3點、21.4點、20.2點和22.9點，平均21.76點

播出日期：9月11日-10月13日

主演：蔡思貝、何廣沛、吳偉豪、游嘉欣

劇情簡介：蔡思貝、何廣沛本是情侶兼同屆中醫系畢業生，何廣沛選擇繼續進修醫術引致兩人分手。十年後再見，蔡思貝已為公營中醫診所的主任；何廣沛縱成為她的下屬。二人常因理念產生磨擦，但他們和新晉醫師吳偉豪、陳嘉慧、游嘉欣和孔德賢都希望在對中醫有不少限制的醫療制度下幫助更多病患。《你好，我的大夫》以一班較新的演員為主角，是TVB的大膽嘗試。

蔡思貝和何廣沛是第一次扮演情侶。

第6 位《新四十二章》

官方「跨平台直播最高收視率」：23.0點、20.9點、21.4點、22.3點和22.4點，平均22點

播出日期：1月30日-3月2日

主演：陳豪、龔嘉欣、周嘉洛、江嘉敏、

劇情簡介：豬肉檔老闆娘龔嘉欣天生神力，卻得了會生鬍鬚的怪病，渴望尋找「四十二章經」寶藏內的神藥治病。大學教授陳豪多年前已醉心尋找這個傳說中的寶藏。江嘉敏遊走於正邪之間，也極想找到寶藏，以求一朝發達。陳豪、龔嘉欣和江嘉敏因緣際會之下相遇，為搶奪寶藏而各出奇謀，鬥過你死我活…此劇本來是2022年的台慶劇，內容穿越奇幻共冶一爐，題材上很有野心。

《新四十二章》的題材在TVB而言是很新穎大膽。

第5位 《靈戲逼人》

官方「跨平台直播最高收視率」：21.7點、20.6點、23.8點和22.4點，平均22.125點

播出日期：7月3日-7月28日

主演：張振朗、龔嘉欣、阮浩棕、劉穎鏇

劇情簡介：流行曲音樂人張振朗不時被惡夢纏擾，及後捲入抄襲醜聞，遂搬到小村暫住兼散心。他無意間打開村屋內的大戲舊衣箱，放出因意外離世的花旦女鬼龔嘉欣，龔嘉欣一心只想尋回昔日意中人曲行雲。張振朗為龔嘉欣了結心願，答應幫忙，一人一鬼於相處過程中互相扶持，漸生情愫成為一段淒美動人的人鬼戀故事。

故事有點像《人鬼情未了》。

第4位《有種好男人》

官方「跨平台直播最高收視率」：22.6點、22.4點、22.0點和22.6點，平均22.4點

播出日期：（2022年）12月26日-1月20日

主演：馬德鐘、李佳芯、吳偉豪、陳自瑤

劇情簡介：馬德鐘是著名保鑣，到富豪張國強的保安公司上任，面對不少人事問題。馬德鐘因童年影響所以不相信婚姻，卻並在安公司任職的李佳芯漸生情愫。張國強之子與吳偉豪秘密返港，惹出不少麻煩，處處與馬德鐘作對。馬德鐘發現李佳芯的秘密，懷疑她別有用心，二人關係瀕臨破裂……《有種好男人》是李佳芯在TVB的最後一套劇集，她劇中的演出，特別是場喊戲大獲讚賞。

李佳芯這場喊戲被指很有層次。

第3 位：《隱形戰隊》

官方「跨平台直播最高收視率」：23.4點、23.7點、24.9點、24.0點、23.6點和25.6點，平均24.1點

播出日期：3月6日-4月14日

主演：馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇

劇情簡介：馬國明、陳山聰、唐詩詠、林子善曾是反恐特勤隊的「四劍俠」，一次行動的一錯誤決定，令四人各散東西，情誼不再。後來，一殺人事件令四人重遇。隱形任務戰略部隊是反恐情報組的精銳部隊，鬧市發生連串爆炸案，唐詩詠調查時向獄中極度重犯匡勝天求教，過程意外地順利，原來勝天潛藏着巨大陰謀……

劉穎鏇在《隱形戰隊》小背心造型肯定對收視有貢獻。

第2 位：《破毒強人》

官方「跨平台直播最高收視率」：21.4點、23.6點、22.4點、23.6、28點和26.9點，平均24.3點

播出日期：7月31日至9月8日

主演：陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯

劇情簡介：十年前，警方毒品調查科成功緝捕「毒王」陳豪，卻犧牲了臥底蕭正楠，蕭正楠被注射大量毒品，從此喪失情感。十年後，陳豪患癌獲特赦出獄，看似經營樓上書店度過餘生，其實暗中找來舊情人胡定欣、啞巴何廣沛於網上販毒，和在股票市場洗黑錢。一宗警察失蹤案轟動全港，蕭正楠被調回毒品調查科跟前女友張曦雯合作，「警毒大戰」再次爆發…這套劇節奏明快，場面也緊張刺激。

由於是合拍片所以結局一定是邪不能勝正。

第1 位：《新聞女王》

官方「跨平台直播最高收視率」：24.4點、25.1點、24.7點、25.1點和25.2點，平均25.2點

播出日期：11月20日－12月22日

主演：佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩

劇情簡介：佘詩曼於多年之前憑報道賊王案聲名大噪，奠定「新聞女王」地位。她和另一主播馬國明各立派系明爭暗鬥。佘詩曼有意推行改革，卻被笑裡藏刀的電視部總監鄧智牽制，加上新聞集團老闆娘方龔慈恩一直暗中操控，不想一方獨大，利用馬國明，李施嬅去制衡佘詩曼，令她行事困難重重…

《新聞女王》收視一碑都可說是2023年之冠。

倒數頭三位

在23套劇集中，收視最低的是以下這三套，它們的同點，是俱為外購劇。但並不是指外購劇就肯定收視低，此三套劇都有不同原因讓觀眾無興趣睇。

第23 位：《女法醫JD》

官方「跨平台直播最高收視率」：20.2點和17.2點，平灼均18.7點

播出日期：3月27日-4月7日

主演：蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼及關智斌

劇情簡介：女法醫JD蔡卓妍飾，協助警方破獲一個個詭異案件。從小被CCS(某黑暗組織)擄走的女孩鍾欣潼，被培養成殺手。為復仇而重生的鍾欣潼，冒充蔡卓妍身份，去實現自己的目的。雖然演員卡士強，但劇情欠吸引，偶像粉絲都不想追此劇，網上亦無人討論此劇，讓它悄悄的播完了。

有很多偶像演出的《女法醫JD》未谐讓觀眾有興趣看。

第22位：《天龍八部》

官方「跨平台直播最高收視率」：17.9點、16.4點、17.7點、17.8點、18.1點、19.5點和19.2點，平均19.5點

播出日期：6月14日-7月28日

主演：楊祐寧、文詠珊、白澍、張天陽

劇情簡介：改編自經典的金庸武俠小說，以楊祐寧的蕭峰打頭陣，開播後被觀眾指服裝粗糙、畫面不夠精緻。最大死因是很多人覺得此劇在改編上沒有忠於原著，變了另一個故事﹐令很多人特別是《天龍八部》的粉絲中途棄劇。

《天龍八部》被彈製作差。

第21位：《飛狐外傳》

官方「跨平台直播最高收視率」：17.9點、16.8點、19.4點、18.0點和19.4點，平均19.4點

播出日期：1月9日-2月17日

主演：秦俊傑、梁潔、邢菲

劇情簡介：《飛狐外傳》的故事，金庸迷相信不會陌生，但幾位男女主角卻不是人人認識，已經引不起觀眾看這個之前已經翻拍過多次的故事，加上很多觀眾覺得劇中演員的造型，和他們心中的有出入更是沒有興趣去看。

大家對《飛狐外傳》的演員感到很陌生。

這三套劇有一個通點，就是外購劇。其實外購劇也不一定是不受歡迎，之前韓劇《大長今》也大受觀眾歡迎。所以買劇和拍劇一樣，都要花心機找出觀眾喜歡的。

最低收視自家製劇集

TVB自家的劇集中，最低的三套中有大卡士，亦有口碑，不過亦未能取得高收視，其中有一套就因檔問題，主角對所得的視已經很滿意。

第19位：《輕·功》

官方「跨平台直播最高收視率」：17.7點、17.7點、18.1點、19.8點和20.4點平均18.7點

播出日期：7月31日－8月25日

主演：黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱敏瀚

劇情簡介：黎耀祥與好友為去世的妻子龔慈恩舉辦回顧展。聚首時大家想起當年已創作好的《輕功》劇本，其後昔日「龔慈恩」就出現在眾人眼前。此劇有近年很少在香港出現的黎耀祥主演，可惜都救不到收視。

《輕·功》有黎耀祥都救不到收視。

第18位：《黃金萬両》

官方「跨平台直播最高收視率」：17.9點16.8點20.2點和17.9點平均20.2點

播出日期：1月21日－1月28日

主演：薛家燕、曹永廉、麥美恩、黃子恆、朱智賢

劇情簡介：《黃金萬両》是薛家燕相隔8年的賀歲劇新作，家燕姐三個開麵館的仔經常爭生意。家燕姐年廿八晚夢見先夫，着她撥亂反正，希望大家透過參與新年的傳統習俗，團結一心。此劇在新年假期播，傳統上收視就是會較低，所以家燕姐說有這收視已經很滿意。

《黃金萬両》在收視淡季播出。，主角家燕姐對成績很滿意。

第19位：《寵愛Pet Pet》

官方「跨平台直播最高收視率」：18.2點、19.8點、18.0點和20.1點，平均19點

播出日期：7月31日－8月25日

主演：林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆

劇情簡介：此劇以寵物及獸醫診所作背景，寵物讀心師周嘉洛飾擁有與狗狗主角「冬甩」以人類語言溝通的能力，透過這種魔法協助聲仁與動物溝通，道出多段主人與寵物之間的溫馨小故事。此劇有口碑，可惜未能對收視有幫助。