妳不是她｜馮盈盈與丁子朗咀上癮　11字回應走出雪櫃直指無稽

TVB新劇由馮盈盈與丁子朗主演的《妳不是她》，將於下星期一接替《新聞女王》的檔期播出，一班演員今日（20日）到《獎門人》宣傳。

馮盈盈同丁子朗帶同一班《妳不是她》演員上獎門人。（葉志明 攝）

丁子朗與馮盈盈接受《香港01》的訪問表示很高興，盈盈被指終於走出「雪櫃」，她說：「其實都唔係好耐冇拍劇，我啱啱先拍完《逆天奇案2》，但你話劇集出街可能就真係一段時間。」她又指作為演員比較被動，但仍然有拍攝不同的劇集及其他工作，至於播出時間便要等公司安排。而回應有關出「雪櫃」之說則表示：「至於你話出雪櫃呢個謠言或呢個講法，都回應咗好多次，自己都覺得有少少無稽嘅。呢段時間公司都keep住畀好多工作我做，例如主持台慶同拍攝唔同嘅節目，所以呢個講法都唔係好成立。」

馮盈盈表示自己從沒有被雪，直指謠言無稽。（葉志明 攝）

丁子朗近日因《亞洲超星團》人氣急升，更即將有新劇上。（葉志明攝）

而劇中二人連番親密畫面，會否擔心對方粉絲「呷醋」，盈盈就說很怕丁子朗的粉絲吃醋：「我好驚丁丁《亞洲超星團》啲粉絲呷醋，我都好擔心，可唔可以幫我護航一下？」而丁子朗都說很怕，亦感到有壓力。

盈盈與丁子朗在新劇在很多親密場口。（葉志明攝）

盈盈很擔心咀完丁子朗會激嬲對方的Fans。（葉志明攝）

而平日溫文爾雅的盈盈今次在劇中需要飾演很兇狠的角色，她自己就覺得反差感很大：「絕對好大反差，你睇宣傳片見到我好打得，會同郭柏妍決鬥成晚，現實中點會有呢個經歷啊？」她亦指請教了很多人，有不同的武術指導教他們怎樣做，亦不斷練習與嘗試。

馮盈盈於新劇中要飾演惡女。（葉志明 攝）

至於丁子朗今次在劇集與盈盈「咀上癮」，更咀出心得，他則說：「因為我哋呢套係純愛情片啦，監製都驚我哋自己本身比較生疏，所以監製搵咗好多外國嘅電影同劇集畀我哋研究邊個角度錫係最好。」他說到監製亦會親身落場教他們怎樣做戲，最後發現45度親下去是最唯美的。

丁子朗同馮盈盈咀上癮，研究出最唯美錫錫角度。（葉志明 攝）