亞洲超星團｜丁子朗被指個樣老過MIRROR一成員　爆笑話計幕前年齡

由馮盈盈與丁子朗主演的TVB新劇《妳不是她》，將於聖誕節正式播出，一班演員今日（20日）到《獎門人》宣傳。

《妳不是她》一班演員。（葉志明 攝）

馮盈盈接受《香港01》的訪問表示有留意到丁子朗在《亞洲超星團》的表現：「好期待佢哋一公二公嘅表現，同埋希望佢哋會有更加多嘅舞台競選，因為可以繼續投票畀丁丁，等丁丁可以以C位第一名出線成團。」盈盈這樣大力支持丁子朗，果然好感情。

盈盈出盡力幫丁丁拉票。（葉志明 攝）

最近有網民指丁子朗「唱又唔得跳又唔得」，丁子朗被問到有否傷心，他則說：「唔會嘅，咁我又的確係嘅，我相信網民嘅眼睛同耳朵都係雪亮嘅。」他指大家見到初舞台真的不太好，不論是唱歌還是跳舞方面，但大家看下去便會看到他的進步。

丁子朗被指「唱又唔得跳又唔得」。（葉志明 攝）

而被問到有網民指丁子朗加入MIRROR，更指他連「大表」Stanley都不如，他被問到覺得自己是上弦還是下弦，他則回答：「嘩，真係唔敢諗呢個問題，因為坦白講佢哋已經係一個成熟嘅隊伍，我本身都好鍾意佢哋，我有聽佢哋啲歌，咁我真係冇幻想過加入佢哋係咩效果，咁但係至於係上弦定下弦留畀網民討論，我自己都唔敢講。」

丁子朗又高EQ拆解網民問題。（葉志明 攝）

而他被指老過MIRROR成員Frankie（36歲），他則說：「可能我出道比佢哋耐一年，佢哋17年㗎嘛，我16年，所以我係幕前嘅年齡係老過佢哋一年。」

丁子朗畀人話老過Frankie。（葉志明 攝）

Frankie最大的遺憾，是錯過了把某些說話講出口的機會，而時機過了之後，他有再大勇氣也是無用。（梁碧玲攝）