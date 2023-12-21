戀講嘢｜嘉賓Winki追星行為失控被男友狠飛　鍾情同明星紙牌傾偈

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯 (Ashina） 主持的VuTV節目 《晚吹一戀講嘢》，最新一集請來一位嘉賓是職業文員的Winki，年齡保密。她在節目中分享「追星之戀可以燎原」的故事，更指另一半要忍受她追星的行為。她說：「食飯收到消息（明星資訊）都會跑走，立即埋單走，但係佢就會返屋企。」

VuTV節目 《晚吹一戀講嘢》新一集請來一位嘉賓是職業文員的Winki講述「追星之戀可以燎原」的故事。（節目截圖）

嘉賓Winki講述追星契機

193向嘉賓Winki提問追什麼明星，她大方回答：「外國同埋本地嘅都有。」隨後Winki表示自己與初戀男朋友拍拖之前，都未有追星的習慣。她坦言追星的契機：「嗰陣時我哋（同男朋友）睇劇佢就無啦啦望住一個女主角，話如果你好似人哋咁瘦咁靚就好啦！嗰陣時我就又開始留意套劇，發現佢哋真實嘅生活好有愛心，成日都領養貓狗，所以就開始追星。」

嘉賓Winki年齡保密，打扮極為性感，上圍豐滿。（節目截圖）

Winki熱愛同明星紙牌傾偈

Winki主動分享自己有收集明星紙牌，她直言就算多重也會搬回家，並表示：「日日返工放工都望住，同佢傾偈，但係都冇同男朋友傾偈！仲會同佢講我走啦！男朋友以為我同佢講，但其實我同個牌講。」主持人浩南又向Winki提問「係咪喺男朋友身上搵唔到認可嘅感覺，但係喺追星嘅期間對方嘅一個眼神或者讚好，有一個認可嘅感覺促使繼續去追星」，她笑言：「都係呀！我男朋友冇乜反應嗰啲人。嗰陣我同男朋友一齊住，都會掛住睇劇同片，同男朋友冇乜交流。」她繼續指若果偶像有任何活動，就算是凌晨時分也會衝出去。

Winki熱愛追星，就算是凌晨時分也會衝出去。（節目截圖）

Winki男友不滿用偶像合照做手機封面

講到追星行為令伴侶最生氣的其中一件事，她表示：「就係嗰一次等到凌晨，等咗好多個鐘，得返我同埋個粉絲，點知嗰個明星真係又出嚟，仲拎咗嘢食同水俾我哋，同埋傾咗一個幾鐘。」最後她的男朋友發現手機封面居然是與偶像的合照，並表示：「佢見到wallpaper，就係佢最嬲嘅一次。」她補充形容合照的時刻是隔着欄杆，所以男朋友形容當刻的情況像是坐監一樣。

事件發生後，她又再下一次活動去等偶像，兼且有拍照在網上分享，之後男朋友看到後再次發怒。她說：「佢直接講，你咁樣係同我示威，當時佢就執好晒啲嘢叫我走，跟住就喊住執嘢走。」她繼續指因為這件事情有自我反省，並表示：「因為分手係好大件事，冇諗過因為明星而分手！」