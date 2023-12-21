妳不是她｜丁子朗戀上馮盈盈配搭新鮮　都不及羅蘭胡楓遲暮戀吸引

由徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔任編審的TVB新劇《妳不是她》，於聖誕夜（25日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉妮、馬貫東、郭柏妍（Rosita）、林景程、彭慧中及黃婧靈（波波）等。



丁子朗戀上馮盈盈配搭新鮮。

以「聖誕驚喜限定，爆發戀愛共鳴」作宣傳招徠的《妳不是她》，以 50%奇幻懸疑＋100%貼地角度探討「何謂真愛」，是百分百純港式現代愛情小品。話明愛情小品，除了 Fyy及丁丁的超浪漫愛情主線，還有羅蘭+胡楓、車婉婉+林景程、張頴康+姚嘉妮、黃婧靈+李紹堅、馬貫東+彭慧中五大愛情主線，將會探討的愛情類型涵括「女尊男卑」、「糖纏豆之戀」、「愛在心裏口難開」及「物質型」等不同範疇，辦公室戀愛、兩小無猜、顧忌之戀及一見鍾情應有盡有。

羅蘭胡楓遲暮戀先正呀。

「最年長螢幕CP」羅蘭＋胡楓擔正的「遲暮戀」

五大愛情線中，以由「最年長螢幕CP」羅蘭＋胡楓擔正的「遲暮戀」最為吸睛！飾演阿信（丁子朗飾）嫲嫲月英的羅蘭姐，在劇中將排除世俗眼光、對老人院院友琛伯（胡楓飾）展開追求，過程中二人不時甜蜜互動，值得期待。「車程CP」及「康妮CP」則會上演「女尊男卑」型辦公室戀愛，近期憑《新聞女王》華姐一角贏盡焦點的婉婉，在《妳不是她》中飾演阿信姐姐林善，繼續霸氣外露之餘，更會升呢「鐵嘴雞」一輪嘴「掃射」各界人士，相當搶戲。而以往演開口齡伶俐經紀角色的景程，這次雖然繼續演經紀，但會一改固有形象飾演窒口窒舌保險經紀，並與上司婉婉併發不少火花！

仲有張頴康加埋姚嘉妮。

張頴康姿整梳眉毛搶Fo

出名好戲的張頴康，這次飾演對女強人上司Miranda（姚嘉妮飾）有傾幕之情的營銷組組長Louis；Miranda雖然看似鐵面無私，但其實管理手段相當高明，經常對下屬軟硬兼施，更試過為顧全Louis面子為其溫柔塗抹遮瑕膏，令Louis神魂顛倒…張頴康今次飾演的Louis表面格衰但實際心靈脆弱，為了凸顯角色著重包裝一面，Louis一出場便以「姿整梳眉毛」奇招搶焦，相當特別！波波與李紹堅則會上演一段「糖纏豆之戀」，二人愛得相當甜蜜但又恰到好處，更會為夏莉（馮盈盈飾）及阿信帶來不少啟發及反思。至於飾演阿信好友阿木的馬貫東，則會與飾演敏兒的彭慧中有一段「3人行」感情線，雖然阿木與敏兒感情要好，不過風平浪靜背後二人卻要面對極大暗湧…

仲有張頴康加埋姚嘉妮。

馬貫東同彭慧中嘅感情線相當特別。