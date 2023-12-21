彭發為救癌妻申請破產後吳鎮宇即時幫手　意外引財仔關注炸爆電話

「彭氏兄弟」彭順和彭發兩位雙胞胎導演，早年憑《見鬼》系列而為人認識，更有「鬼才」美譽。近日弟弟彭發被影到現身法院外申請破產，原來是因為其妻子患癌，彭發為畀醫藥費已散盡家財，欠下百零二百萬街數。

彭順（左）與彭發拍下一系列經典的驚慄片。（VCG）

報道指，彭發與結婚30年的太太正經歷難關，彭太十幾年前已曾患乳癌，今年2月再確診末期肺癌，彭發收到消息時正在內地拍戲，但他怕見不到太太最後一面，寧願賠錢離開團隊。雖然太太成功配對到標靶藥，但每月龐大醫藥費及生活費都近十萬；加上前幾年受疫情影響減產，而彭發原定6月在內地開戲又因拍攝期一改再改令他未有收入，財政壓力甚大，即使他放聲願意接剪片工作都冇消息、做導演沒有入息證明，又難以問銀行借錢等等，令他只能向二線財務公司借貸。

彭發的太太患上末期肺癌，他為救癌妻已散盡家財，不得不申請破產。（微博@彭發DannyPang）

儘管兄嫂彭順和李心潔都有伸出援手，張兆輝太太又有先給他一筆錢應急，但始終長貧難顧，彭發終決定申請破產。報道出街後，很多網民都讚彭發是好老公、對太太不離不棄，深受感動並且祝福兩夫妻能度過今次難關；而不少圈中人聞言後亦有關心彭發，他向傳媒透露，曾在《困獸》合作的吳鎮宇第一時間送暖支持，彭發非常感激對方雪中送炭，永世難忘。不過，申請破產後也令財仔「關注」他，他坦言電話被炸爆，但強調自己從未想過走數，希望大家給他時間與空間處理。

彭發的哥哥彭順（左）及大嫂李心潔都有幫彭發手，但始終長貧難顧。（VCG）

張兆輝夫婦都有幫彭發手。

彭發與吳鎮宇在《困獸》合作，而吳鎮宇得悉彭發面對困境，也第一時間伸出援手。