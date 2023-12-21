G-Dragon宣布離開YG娛樂　簽約新公司並成立戒毒基金會

韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON（權志龍，下稱GD）今日正式宣布離開合作了18年的經紀公司YG娛樂，轉投GALAXY CORP旗下。

G-Dragon在IG宣布離開YG轉投新東家。（IG圖片）

GD還未小學畢業已加入YG娛樂當練習生，後來成為BIGBANG成員，帶領團隊及公司發展蒸蒸日上，成為舉足輕重的韓流巨星。其實早在今年6月GD跟YG的合約已完結，但一直未有公佈是否續約，直至昨晚YG率先發聲明宣布雙方分道揚鑣：「GD是象徵本公司的藝人之一，自2006年以BIGBANG出道以來，與他共度的所有時光實屬榮幸。我們真心地祝福GD的全新出發，也希望各位粉絲能給他許多支持與鼓勵，謝謝」。

GD將成立基金會支持戒毒服務。（IG圖片）

GD轉投GALAXY CORP旗下，高層今晨召開記者會正式宣布跟GD簽約的消息，該公司強調GD從來沒有涉毒，並要求在 12月28日晚上12時之前，網民須刪除針對GD的惡意留言及謠言文章等，揚言「以零容忍原則，毫不留情地採取強硬應對」。

而GD本人亦透過手寫信訴心聲，坦言近期過得很困難，經歷這次吸毒風波後，他發現每年平均吸毒的人數約2萬，但接受治療的卻不到500人，所以他打算成立基金會支援戒毒服務，最後GD表示2024年將重新振作。