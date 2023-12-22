亞洲超星團｜餓狼丁子朗硬撼張鎬濂區珀豪　型格Look大曬麒麟臂

偶像選秀節目《亞洲超星團》，周六晚（23日）播出第五集，今集繼續是65位超星練習生的第一次舞台公演，出場名單如下，《Switch To Me》對戰組合，有 「Switch together隊」奧利、林展爍、鄭吏佑、艾克力亞、光祐和李逸，VS「Switch on隊」張勝希、方玉亨、金東彬、林士元、尹俊嵐和陳鑫昊；《餓狼傳說》對戰組合，有「狼人殺隊」江信熹、張鎬濂、區珀豪、黃昇大、寧浩然和王顏宏，VS「狼堡家族隊」李權哲、丁子朗、郭殿甲、舒灝、譚思源和王東晨；還有五人組合「想要佔領一席之地的沒頭腦和不高興隊」的赫沐恩、徐源坤、李澤楊、楊傳卓和黃攀演出《One and ONLY》。

Switch together隊

本集最大睇頭，絕對是人氣No.1奧利終於在「一公」登場！奧利率領的「Switch together」隊以紅藍色Tone歌衫上陣，非常Sharp醒，六子大晒魔性舞蹈，上腦之餘又不失可愛，人氣王奧利大顯功架晒Rap功，最後「特技擔當」艾克力亞大晒前空翻為演出作結，陸永大讚：「看了那麼多的演出，你們是最帶給我青春活力的一個，我看你們令我感覺到了初戀！」陸永又點名大讚奧利：「你真的是Rap的天才。」另邊廂，「Switch on」隊的香港代表方玉亨，將招牌芭蕾舞融入舞蹈演出中，表現同樣搶焦，Rain說：「你今天的這個舞蹈，還是特別帥、特別棒的。」

人氣No.1嘅奧利出場喇！

《餓狼傳說》對戰組合同樣值得關注，香港代表張鎬濂、區珀豪聯同澳門代表江信熹，硬撼另一香港代表丁子朗！率先登場的「狼人殺隊」以黑、金Tone造型上陣，化身狼族王子的六子大晒勁爆舞姿，辣着全場！Rain特別大讚江信熹：「記得我說過你沒有自信心嗎？今天真的做得很好，看上去信心爆棚。」「狼人殺隊」則以型格Punk Look上陣，穿上背心的丁子朗大晒結實麒麟臂搶焦！另今集將公布第一次公演現場觀眾投票排位，當中有兩位原本是人氣TOP 10的練習生將跌出10大！想知道65名超星練習生最新排名？密切留意周六晚播出的《亞洲超星團》。

《餓狼傳說》對戰組合同樣值得關注，香港代表張鎬濂、區珀豪聯同澳門代表江信熹，硬撼另一香港代表丁子朗！

丁子朗大晒麒麟臂

《餓狼傳說》對戰組合同樣值得關注，香港代表張鎬濂、區珀豪聯同澳門代表江信熹，硬撼另一香港代表丁子朗！