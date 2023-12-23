方力申女友葉萱指證性侵爆荒淫史　韓國攝理教主鄭明析被判囚23年

方力申女友葉萱（Maple）年初認愛時被揭原來與韓國「攝理教」教主鄭明析性侵案有關，而Maple亦於4月時出發韓國出庭作證指證鄭明析。據韓媒報道，鄭明析被控在2018年2月至2021年9月期間，多次強姦和性侵兩名攝理教女性信徒，並猥褻另一名韓國女性信徒。指控他的受害者遍布各地，包括韓國、日本、台灣、香港和澳洲等地方，鄭明析於2022年時被兩名女子在韓國召開記者會指控，而其中一名指控他的女子正是方力申女友葉萱，二人已向警方報案，韓國警方在2022年10月再次拘捕鄭明析。

方力申女友葉萱曾在Netflix講述韓國宗教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》指控攝理教教主鄭明析性侵她。(《以神之名：信仰的背叛》預告片的截圖)

葉萱在今年上架的Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭露78歲韓國攝理教教主鄭明析性侵女信徒的惡行，更在節目中落淚剖白，並播出她遭性侵時與鄭明析的對話，變態內容令人咋舌。昨日韓國法院判處鄭明析入獄23年，需全天候佩戴電子腳鐐15年。韓國法院指鄭明析利用宗教信仰對女信徒慣性實施性暴力，讓受害女信徒心智迷亂，在審訊過程中，他全程否認罪行，對受害者帶來嚴重的二次傷害。鄭明析還利用其宗教團體的勢力，阻礙調查和司法機關的程序進行或以輿論攻擊受害者，手法惡劣。

鄭明析同樣曾申請臨時禁制阻止節目播出但遭駁回。（Netflix）