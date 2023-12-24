妳不是她劇透1-5集｜丁子朗馮盈盈演同居情侶　集集不同形式接吻

《妳不是她》會繼TVB的熱爆劇《新聞女王》後，在12月25日8時30分的黃金時間播出。此劇主打愛情浪漫，主演的丁子朗和馮盈盈在劇人中是一對情侶，二人預告這次會有多場吻戲和親熱的場面。

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在《妳不是她》中丁子朗飾演食品公司銷售經理林信，和馮盈盈飾演的時裝店老闆夏莉同居多時，愛情漸變平淡外，更愈來愈多矛盾和分歧。一次意外令馮盈盈性情大變，令丁子朗和他的家人都受到很大衝擊！丁子朗想跟馮盈盈重拾初相識的浪漫與情愫，但卻覺得眼前的她和以前很不同，其甚至懷疑和她是否還有愛？

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第1集 丁子朗、馮盈盈愛情變平淡

丁子朗、馮盈盈同居了第三年，已失去激情，正經歷戀愛倦怠期。丁子朗通宵跟好友馬貫東、黃庭鋒連線打電玩，導致遲到上班被上司姚嘉妮責備。雖然馮盈盈對丁子朗有所不滿，但僅存的愛意，依稀維持著兩人的關係。經歷了一日忙碌工作的馮盈盈，回家發現愛貓Nana吃了朱古力後奄奄一息。丁子朗姍姍來遲，馮盈盈得悉丁子朗買跑車，更因一時疏忽留下朱古力令Nana誤食中毒。種種不滿爆發，馮盈盈憤然要強行下車，丁子朗急忙制止下，車子失控自炒……

丁子朗和馮盈盈在車上爭執而導致車禍發生。（熒幕截圖）

第2集 馮盈盈性格大變

丁子朗於車禍傷了腳骨，甦醒後卻見馮盈盈安然無恙，雖感詫異，但又不敢細問，怕再觸動馮盈盈的怒火。經歷過生死，兩人感情升溫。新買汽車因撞毀無法上會，丁子朗要支付廿多萬車價，遂向姊姊車婉婉求助，希望用車保的賠償金填數，卻被車婉婉奚落一番，只好硬著頭皮請求馮盈盈動用聯名戶口存款。丁子朗沒想到馮盈盈竟一口答允，馬貫東猜測馮盈盈可能患上創傷後遺症。馮盈盈回到自家經營的服裝店，發現店員周慧雅和男友被高利貸追債，即出手救援……

丁子朗奇怪馮盈盈在車禍中竟然沒有受傷。（熒幕截圖）

第3集 丁子朗對向馮盈盈的疑問

服裝店遭大肆破壞，馮盈盈大灑金錢重新裝修，與以前節儉保守的性格大相逕庭。丁子朗覺得異常，也不肯定馮盈盈真的患上創傷後遺症還是刻意亂花錢向自己報復……丁子朗出院回家休養，卻發現馮盈盈任由愛貓Nana跟流浪貓混在一起，也忘卻Nana做過絕育手術；丁子朗更連番夢到馮盈盈於車禍當天從汽車穿窗而出，令他覺得兩人感情漸進之中帶著一連串疑問。丁子朗反省自己在這段關係上的不足，向馮盈盈認錯，馮盈盈要丁子朗不再提及往事，各自放下芥蒂。

馮盈盈在車禍後變了很多。（熒幕截圖）

第4集 丁子朗被出賣

馮盈盈的服裝店裝修後重新開張，除了一改服裝風格，更於營運上率性而行。丁子朗傷勢幾近痊癒，但依然無心上班，直至發現其負責的朱古力被降價促銷，始知不妙。丁子朗返回公司後，遭競敵張頴康刁難，不僅下屬和工作項目被張頴康奪走，更被指派負責涼茶運動飲料的推廣計劃。丁子朗希望透過黃庭鋒的人脈在健身中心擺試飲攤檔，黃庭鋒卻聲稱早與中心割席。丁子朗獨自求見中心老闆，受盡奚落，更發現黃庭鋒說謊；二人鬧翻。丁子朗喝得爛醉，獲馮盈盈細心安撫。

張頴康在工作上經常刁難丁子朗。（《妳不是她》劇照）

第5集 丁子朗連番碰壁

得馮盈盈安慰，丁子朗重新振作卻又連番碰壁，更被困貨倉，急向馮盈盈求救……姚嘉妮以為丁子朗故意弄小動作想甩掉涼茶運動飲料項目，勒令他繼續負責。馮盈盈親自說服黃庭鋒向健身中心老闆建議擺試飲攤位，揭出黃庭鋒的苦衷。黃庭鋒與老闆決鬥健身，終為丁子朗贏得舉辦駐場推廣活動的機會。擺攤位當日，人氣偶像Archie前來健身中心，搶走運動飲料的注意力，原來是張頴康宣傳朱古力之策。馮盈盈不忿往找Archie，竟令事件發展至意想不到的局面……