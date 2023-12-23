甄環傳｜93集完整版相隔12年有望播出　導演鄭曉龍親爆只差一步

2011年內地推出古裝劇《後宮甄環傳》大受歡迎，掀起一波追劇潮，至今在「豆瓣」平台仍獲9.4分，相當之高。而該劇雖以76集告終，但事實上被刪除了不少集數，至今仍未能播出，多年來亦讓不少網民大感可惜。而近日該劇導演鄭曉龍出席活動時，就公開表示目前正準備《甄環傳》完整版，但最終能否播出，就需要經過審查。

《後宮甄環傳》曾大受歡迎，掀起一波追劇潮。（《後宮甄環傳》微博圖片）

在活動上導演鄭曉龍被問到會在甚麼時候播放《甄環傳》完整版，而對於這個問題他並沒有避諱，還表示目前正在準備中，他表示：「原來的那些素材全部調出來，然後哪些剪了哪些沒剪，流出來那些，拿出來以後，但是能不能給大家看到，這我說了不算。為什麼，也跟製片部門說了不算，因為播出的這些內容是經過審查的，刪掉的這些內容是沒有經過審查的，所以說審查能不能夠通過，能不能夠讓審查通過，能不能夠和廣大觀眾見面，那是最後審查，最後的結果，所以說希望大家理解。」雖然還需等待審查結果，但準備中的階段已令不少網民大呼期待。

導演鄭曉龍表示正準備完整版，藍盈瑩透露浣碧與果郡王這條線被剪了很多。（影片截圖）

而曾在該劇飾演浣碧一角的藍盈瑩，在同場活動上得知《甄環傳》完整版有望播出時則大呼期待，還透露浣碧與果郡王這條線被剪了很多，僅此而已，不願再透露。