任噏亂評︱《妳不是她》討論度急降　馮盈盈丁子朗談情輸硬？

無綫（TVB）劇集《妳不是她》將接替《新聞女王》檔期，於聖誕節12月25日9點半首播。新劇開播理應有討論，但大部份網民的心思依然放在剛剛播完大結局的《新聞女王》之上，似乎對《妳不是她》不太感興趣。就算《妳不是她》有幾好睇也好，被放在台慶劇之後播出，比較之下必定會失色。



睇唔睇，就取決於馮盈盈「有幾愛」丁子朗。（《妳不是她》劇照）

《妳不是她》由徐正康夥拍新鮮人陳萍擔任監製，劇情以五個單元單元故事結合而成。介紹中寫道：「以50%奇幻懸疑＋100%貼地角度探討「何謂真愛」，是百分百純港式現代愛情小品」作招徠，光看介紹其實也猜到劇情八九成，大多是TVB式愛情小品路線。

馬貫東加彭慧中值得一睇。（《妳不是她》劇照）

愛情小品劇有什麼不好？其實並無不妥，反而說，在聖誕節這種充滿浪漫氣息的日子首播，實在是再適合不過，錯的可能只是TVB錯判了現今觀眾群的口味。

撫心自問，現在TVB觀眾群有什麼人？不言而喻，大多集中於40歲至70歲較年長的香港人。從今年的數據上看，這一班稱為「師奶觀眾」的客群大多愛睇《隱形戰隊》、《破毒強人》和《新聞女王》等，這些充滿觀能刺激的劇集，而《香港人在北京》、《寵愛Pet Pet》和《輕·功》這些主打溫情、愛情的劇集則明顯是收視較差。數據在前，主打愛情的《妳不是她》似乎頗有危險。

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

《新聞女王》大受歡迎。（劇照）

上文開首也提及過，任何一套劇集放在重頭劇之後肯定備受壓力，《妳不是她》亦正正處在這個尷尬位。其一，觀眾仍處於享受《新聞女王》的餘韻當中，要他們隔兩日就投入另一套劇的懷抱似乎並不可能。其二，宣傳趕不上進度，上周受《新聞女王》大結局的時候，各演員及TVB宣傳部還在宣傳《新聞女王》，又遇上假期聖誕節加上星期六日。如果想要在兩天向大家宣傳「有嘢睇」？是不是太睇得起宣傳部及一班家庭觀眾的接收能力了？

其三，亦是最無奈的一點，大多數觀眾睇卡士而不是睇套劇講乜，演員陣容才是影響劇集收視的一切。試想想，如果佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧肯在《妳不是她》客串一兩集，是不是「成件事都唔同晒」？其四，聖誕節為旅遊旺季，身在日本滑雪、韓國食部隊鍋還煲TVB劇的畢竟是少數吧。

胡楓加埋羅蘭最令人期待。（《妳不是她》劇照）

誠然，「頭盔」要戴定，以上所說的純粹是「賽前預測」，說不定《妳不是她》收視成績會反超前《新聞女王》呢？再者，要講戀情劇「有可能」不合現今觀眾口味，亦不代表《妳不是她》就不是一套好劇。收視固然重要，但選擇讓觀眾睇什麼亦重要。總不能聖誕節播鬼片《靈戲逼人》，農曆新年播《家族榮耀》吧。聖誕節睇睇輕鬆的愛情小品，感受一下馮盈盈和丁子朗的超浪漫愛情，又或是睇羅蘭和胡楓的「遲暮戀」，或者就是最適合聖誕節檔期的節目。