思家大戰｜27歲聲夢男歌手自爆留意Coffee　最愛睇對方做呢樣嘢

由李思捷主持及監製的無綫節目《思家大戰》第三季，今晚（24日）平安夜一集，邀來《聲夢傳奇》第一、二屆畢業生擔任嘉賓，有何晉樂（Rock）率領的「聲夢1」隊，成員有潘靜文（Sherman）、林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）和林沚羿（Venus），對戰侯雋熙（Duncan）率領的「聲夢2」隊，成員有彭家賢（Zayden）、李茵彤（Desta）、劉芷君（Aster）和劉詠彤（Angel）。

「聲夢1」隊成員有Rock（左起）、Sherman、Felix、Aeren和Venus。

「聲夢2」隊成員有Duncan（右起）、Zayden、Desta、Aster和Angel。

《聲夢》畢業生合體唱聖誕歌，氣氛超正。

配合佳節，一班聲夢畢業生甫出場即大晒靚聲獻唱聖誕歌，「聲夢2」打頭陣唱出《Stars of Joy》，然後輪到「聲夢1」獻唱《We Wish You A Merry Christmas》，暖場主持一蚊JOE（游莨維）則化身聖誕老人助興。《J Music》主持何晉樂透露很開心可以主持音樂節目，除了能認識更多音樂人外，還學會了如何做好一個主持，曾奪「最佳男主持」的思捷即場向何晉樂過番兩招：「做主持畀人笑唔緊要，最緊要自己性格可以展現到出嚟，畀人知道你係一個咩人，即係好似啲人望到我就知道我係一個壞人，咁咪OK啦！」惹得全場大笑。

思捷呢身打扮好聖誕。

思捷向Rock傳授點樣做一個好主持。

大家唱歌答問題，勁好Feel。

大家唱歌答問題，勁好Feel。

思捷大晒歌劇式唱腔。

今集問答環節同樣好玩，首條問題「講一首大人同細路都識唱嘅英文聖誕歌」，一班聲夢畢業生齊齊唱住歌答問題，思捷更一時興起晒歌劇式唱功。另一條問題則是「講一個觀眾知道佢英文名，但未必記得佢中文名嘅TVB演員或主持」，李茵彤害羞地指住暖場主持一蚊Joe答「Joe」，思捷搞鬼地說：「話時話，我都唔知你中文名係咩，可唔可以大聲嗌出嚟？」一蚊Joe即大聲說出：「游莨維呀！」彭家賢回答「Coffee（林芊妤）」，思捷聞言呆了一呆後說：「我諗我喺TVB 10年都未見過佢，你係咪特別留意人哋呀？留意人哋乜嘢？」彭家賢笑言：「少少，做瑜伽！」

思捷竟然唔知一蚊Joe中文名？

思捷竟然唔知一蚊Joe中文名？

Zayden好鍾意睇Coffee？