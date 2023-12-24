張學友香港個唱遇內地粉絲要求「講普」 3字回應溫柔而不失霸氣

陳奕迅早兩個月在澳門開演唱會，期間被觀眾以命令式語氣要求講國語，當刻惹來陳奕迅黑面，並反擊：「你聽唔明咪算囉！」言語引起網民熱議。事後，網民翻出原來黎明今年於澳門開個唱時，也曾遇過類似事件，他當時則以一招「雙聲道」輕鬆化解。而歌神張學友，日前在香港演唱會後台為粉絲簽名時也遇到了被要求「講普」的情況，而他簡單3字回應，被網民讚溫柔之餘不失霸氣。

24場《張學友60+巡迴演唱會香港站》，正進行的如火如荼。（大會圖片）

張學友在紅館舉行的24場《張學友60+巡迴演唱會香港站》，正進行的如火如荼，連日來除了一班香港歌迷外，也有不少來自廣州、上海和東北等不同內地城市的歌迷來港捧場。近日，有內地網民在小紅書出Post寫道：「隔壁的小姐說晚上可不可以講國語，聽不懂粵語。學友：學一下！ ！ ！我都激動到不知道要說什麼，好在我學會聽粵語。」

張學友日前在開騷前，特意走到紅館後台停車場位置，逐一親手收過頂住寒冷在守候的歌迷所送上的信件和禮物。（小紅書圖片）

見到偶像張學友，粉絲心情興奮。（小紅書圖片）

片中見張學友戴著帽、口罩和穿上羽絨，他在開騷前，特意走到紅館後台停車場位置，逐一親手收過頂住寒冷在守候的歌迷所送上的信件和禮物，全程心情大靚。當中聽到有不少內地粉絲努力用半鹹淡廣東話為偶像打氣，但期間卻有位女粉絲大叫：「晚上的演唱會，能不能多講普通話？我從很遠過來，聽不懂粵語。」當刻，張學友沒有任何黑面或不快，而是保持笑容，溫柔兼友善地用普通話跟對方說：「學一下。」而張學友這個回應也得到現場其他粉絲歡呼和拍手支持。

期間有內地女粉絲要求張學友在演唱會上多講普通話。（小紅書圖片）

張學友禮貌地叫對方：「學一下」廣東話。（小紅書圖片）

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不少網民看過片段都大讚張學友有禮貌，不愧為歌神。同時也引起熱議，有網民說：「可普通話大家都可以聽懂？」隨即引來大批網民不認同：「到了粵語區允許說粵語的同胞說粵語這是對粵語的尊重」、「聽不懂粵語就別來跟別人搶票，去內地場聽個夠，這個社會不可能誰都要遷就你」、「想起上次eason（陳奕迅）被人講就火大，廣東人已經是好夠遷就聽不懂白話的人了，但是在自己家講自己的語言還要被人罵就真的不理解了」及「莫名其妙，很遠過來就要遷就你？ ？ ？ 你可以不要過來啊，難道去國外看演唱會也要求外國人講普通話嗎？ 絕對被外網嘲弄死」，甚至有網民揶揄：「係咪有內地觀眾嘅演唱會就要講普通話」等等，可為群情洶湧。

引起網民熱議。（小紅書圖片）

引起網民熱議。（小紅書圖片）

引起網民熱議。（小紅書圖片）

其實，張學友早前在內地巡演時就曾似有感而發，他笑言：「我又在香港，對，香港都是講廣東話，所以一講講順了，國語就忘記了。可是我算是在港星講國語講得不錯的，對嗎？你知道我們港星是很厲害的，國語連我都聽不懂的。所以我會努力一點，為我們港星爭取一點面子，國語講好一點，加油張學友！」既然偶像願意為粉絲學習普通話，粉絲也應該學習偶像的母語，互相尊重。

張學友成都開騷自爆喺香港忘記點講國語 疑受陳奕迅啟發直抒胸臆

張學友今次演唱會，外界反應熱烈。（大會圖片）

張學友落力演出。（大會圖片）