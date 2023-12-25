張建聲聖誕節高調認愛自認綿羊　晒與工展小姐女友咀嘴相譜父女戀

現年40歲的張建聲，入行以來一直給人貪玩、花弗的感覺，但自2019年與拍拖3年的陳嘉莉分手後，一直未有新戀情。至今晚聖誕節，張建聲在無預警下，與女友同步在社交平台認愛，雖然他只寫上：「We wish you a Merry Christmas」但在附上的4格相中，二人相當Sweet，其中一張咀嘴相更加是閃到爆。

張建聲與女友嘉晴於聖誕節高調認愛。（IG圖片）

好Sweet！（IG圖片）

張建聲配合女友賣萌。（IG圖片）

張建聲留言說：「我冇辦法相信自己會變成綿羊」，而女友則回覆：「乖（綿羊）聽話。」而這位能將張建聲收伏得貼貼服服的女友，正是今屆工展小姐的其中一位佳麗曾嘉晴（嘉晴、Angel），從社交平台所見，嘉晴的年紀相當細，她去年12月才畢業，估計約20歲出頭，但她的身材卻相當出眾，而她也毫不吝惜展示她美好身段，經常在社交平台派福利，相片還相當火辣。

兩人打破年齡差距。（IG圖片）

好閃呀！（IG圖片）

嘉晴也透露這是他們第二個一起過的聖誕節，暗指二人拍拖至少已一年。而有眼利的網民更發現，在今年2月情人節的時候，嘉晴曾分享去年拍攝的畢業照，相中男子髮型及外形都極似張建聲，不過嘉晴當時就用了「豬豬」emoji遮住男方樣子。到7月時，嘉晴又再放閃，上載2人的咀嘴照。現在終於可以公開身分，真的恭喜、恭喜。

張建聲笑言冇辦法相信自己會變成綿羊。（IG圖片）

嘉晴透露這是他們第2個一起過的聖誕節。（IG圖片）

還分享了2人第一次一起過聖誕的甜蜜短片。（IG圖片）

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