開卷｜女主播爆與人夫Patrick Sir有「另類關係」 屈對方找數

由林溥來（Patrick Sir）率領一班 J2ers 何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）主持的J2 長壽節目《開卷》，本住「讀萬卷書，不如行萬里路」的精神，早前出發往台灣拍攝《開卷》台灣篇。

Patrick Sir 同 Honey、Juliana、JB 早前出發往台灣拍《開卷》。

Patrick Sir 同 Honey、Juliana、JB 早前出發往台灣拍《開卷》。

台灣第一站「晴耕雨讀」書店。

昨晚（25日）播出台灣之行首集，Patrick Sir 帶各人去到「晴耕雨讀」書店，意思是晴天 就耕作，雨天用來讀書。拍攝當日正好下雨，非常應景讀書。而最令 Patrick Sir 同 Honey 驚喜的是，店內有幾本推介書，竟然同他們早前在節目中介紹的不謀而合，其中一本《天才之思考》正是 Honey 送給粉絲那一本，令她非常驚喜：「覺得我哋真係好有 taste 呀。」另，本集節目結尾，各主持還寄了一封寫給「10 天後自己」的信， 待 10 天後重回「晴耕雨讀」書店再拆閱對比心情。

拍攝當日下着毛毛雨，正好應景讀書。

書店內不少推介書，早前 Patrick Sir 跟 Honey 都介紹過。

書店內不少推介書，早前 Patrick Sir 跟 Honey 都介紹過。

何泳芍接受訪問時提到今次台灣之行是滿載而歸，更自爆是最豐收的一位，共買了 10 多 本書，她得戚的說：「十幾本書，大部分都唔係我畀錢嘅，因為我哋有個環節喺書店入面揾一本書嚟介紹，介紹得好 Patrick Sir 就會買畀我哋，所以 Patrick Sir 肉赤啲。《開卷》 拍咗一年幾，期間都『屈』咗 Patrick Sir 買咗好多書畀我。」

今集介紹日本翻譯小說《三千圓的用法》，一新儲錢及省錢概念。

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各主持會寄一封寫給「10 天後自己」的信。