杜德偉一家三口去芬蘭過節　7歲AJ收聖誕老人禮物開心到想喊

一年一度的聖誕節，不少藝人都會放自己一個長假與家人聚聚。歌手杜德偉（Alex）就趁這個假期，一家三口去芬蘭聖誕老人村歡渡佳節，原來整個行程早在一年前已計劃。

整個行程計劃了一整年，都擔心因工作關係要擱置。（杜德偉提供）

Alex就解釋，由於聖誕老人村是聖誕節熱門旅遊地點，很多住宿都提前一年便會訂滿，所以即使不知道工作計劃也提早先訂好了整個行程。由於一早已跟囝囝AJ透露，所以他足足期待了一整年，中間都怕會因為某些工作而要擱置計劃，但很開心最後都能夠達成願望。

7歲的AJ見到聖誕老人非常開心。（杜德偉提供）

Alex又指AJ見到聖誕老人的時候，成個人呆咗。「佢見到聖誕老人嘅時候緊張到不得了，最後聖誕老人同佢傾談完之後還送給他一份禮物，個七歲人仔話開心到想流眼淚。」

雖然瞓在雪地，但見一家三口表情都相當溫暖。（杜德偉提供）

不少人去聖誕老人村之餘，都會睇埋北極光，但Alex一家就因為不太情況當地資訊已錯過了。「其中有一天天氣非常好，發現整個聖誕老人村突然所有人都消失了，原來是大家都跑去郊外看北極光，只有我們不太知道，結果就獨享了整個聖誕老人村。」

兩父子玩得開心。（杜德偉提供）

芬蘭冬天只有兩三個小時日光時間，最光的中午也像傍晚時分，但風景都非常優美，大概氣溫是零下十幾度左右。Alex一家三口逗留了一個多星期，算是專程去聖誕老人村而來。