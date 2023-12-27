梅艷芳逝世20週年舉辦展覽會　緬懷「香港女兒」的超卓成就及貢獻

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20週年，香港文化博物館日前（24日）起舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品如唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物等。展覽免費入場，歡迎市民到場參觀，一起緬懷這位巨星在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。博物館特別鳴謝梅艷芳生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基慷慨捐出20組展品，包括早年捐贈的八套梅艷芳在不同時期穿着的舞台服飾，以及近年捐出的奬座和親筆簽名黑膠唱片。

「絕代芳華・梅艷芳」展覽開幕典禮在香港文化博物館舉行，展覽展出70組梅艷芳展品如唱片、舞台服飾、電影及流行文化產物等，緬懷她在音樂和電影方面超卓的成就，以及回顧她對香港流行文化的貢獻。

康樂及文化事務署（康文署）署長劉明光日前在展覽開幕典禮上致辭時表示，梅艷芳作為一代流行文化標誌性人物，她引領香港的流行音樂和電影發展屢創高峰，是一代樂壇天后和傳奇巨星。展覽與大家一起重溫她在舞台上的百變形象，回顧她在音樂和電影方面的卓越成就，以及她在推動香港流行文化發展方面的貢獻。出席典禮的其他主禮嘉賓包括劉培基、香港演藝人協會會長古天樂、博物館諮詢委員會歷史專責委員會主席莫家豪教授、節目與發展委員會演藝專責委員會（音樂）主席潘明倫教授和香港文化博物館總館長林國輝。

康樂及文化事務署（康文署）署長劉明光日前在展覽開幕典禮上致辭。

梅艷芳（一九六三年至二○○三年）自一九八二年參加歌唱比賽出道，憑着獨特嗓音和紮實唱功深入民心，並以破格曲風和百變形象叱吒香港樂壇，引領粵語流行曲再創高峰，同時也開創了新的演唱會文化。銀幕上的梅艷芳更以非凡的個人魅力和精湛演技成就一個又一個經典的角色，她曾演出多部扣人心弦的電影作品，其中《胭脂扣》（1988）更令她贏得香港電影金像獎、金馬獎及亞太影展「最佳女主角」殊榮，亦見證了本地電影在八、九十年代風靡亞洲。這位引領時代潮流的「百變天后」帶動着香港流行文化在國際舞台大放異彩，創造了無數傳奇，更留下許多膾炙人口的經典作品，至今仍具有跨世代的影響力。

「絕代芳華・梅艷芳」展覽開幕典禮在香港文化博物館舉行。圖示（左起）香港文化博物館總館長林國輝；博物館諮詢委員會歷史專責委員會主席莫家豪教授；梅艷芳生前好友、時裝及形象設計師劉培基；康樂及文化事務署署長劉明光；香港演藝人協會會長古天樂和節目與發展委員會演藝專責委員會（音樂）主席潘明倫教授主持開幕儀式。

精選展品包括首次公開展出梅艷芳在《第十二屆東京音樂節》贏得的TBS獎獎座、《第二十三屆香港電影金像獎》演藝光輝永恆大獎獎座、親筆簽名《淑女》黑膠唱片封套、梅艷芳於一九八七至一九八八年《百變梅艷芳再展光華演唱會》中《妖女》造型的經典服飾、於二○○二年《梅艷芳極夢幻演唱會》最後一場壓軸表演時穿着的華麗晚裝、一系列電影海報及電影《胭脂扣》黑白素描手稿等。同場亦會播放視頻展示這位百變天后在音樂及電影的不同形象，以及80、90年代的電台訪問，讓觀眾了解這位巨星出道以來的心路歷程和成就。十二月三十日是梅艷芳二十周年忌辰，屆時有一系列的活動配合展覽舉行。