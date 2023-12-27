溜走的真味｜薛家燕被林正峰調戲勁受落　竟自爆愛「裸泳」？

由林正峰、「粵菜名廚」蕭秀香（三姐）及「潮州菜名廚」許美德（德哥）擔任主持的無綫（TVB）飲食節目《溜走的真味》，明（28日）晚及後（29日）晚將播映最後兩集，本周嘉賓是潮州人楊潮凱；而第一、二集嘉賓薛家燕（家燕姐）也會於第六集驚喜「回歸」。

白粥配 108 道「雜鹹」，充滿潮汕風味。

嘉賓楊潮凱大讚「潮汕含蜆」夠鮮味。

明晚一集，「潮州仔」楊潮凱跟林正峰、三姐及德哥歎盡以潮州地道食材薄殼、白背蜆、膏蟹等炮製的多種菜式，包括「鹹蛋黃薄殼米」、「老菜脯蜆蟹粥」等。潮凱還品嚐了白粥配雜鹹，四人勁食108小碟雜鹹，配上一大窩白粥，氣勢十足。楊潮凱談到食後感時坦言難忘：「白粥配咁多道雜鹹都係第一次，其中一款『潮汕含蜆』個鮮味到呢家都記得！」

三姐帶正峰及德哥試「糉球」，鹹甜雙拼夠特別。

老菜脯蜆蟹粥鮮味十足。

而後晚最後一集，最搶焦自然是「回歸」的家燕姐，她與楊潮凱、及林正峰德哥走訪山上的茶園，邊望梯田及湖泊邊享用「三姐的真味」，狂擦「海鮮五穀擂茶」、「單叢茶炒飯」及「茶煙燻乳鴿」等地道潮州佳餚。林正峰乘機向家燕姐「笠高帽」：「好正呀，家燕姐！」楊潮凱即「接招」寸林正峰繼續搞 Gag：「仲乜調戲家燕姐！」不過搞笑的是，家燕姐對林正峰的美言非常受落，並笑言：「唔係唔係！佢講得啱架，家燕姐係好正，不過周圍環境仲正喎，我諗住食完嘢落湖游水。」林正峰即追問家燕姐有否帶泳衣，家燕姐竟回應說：「唔使著架！」究竟家燕姐何出此言？

家燕姐再歎三姐手勢。家燕姐再歎三姐手勢。

家燕姐再歎三姐手勢。

戴住墨鏡的家燕姐，真係眼中只有林正峰架。

家燕姐又激讚三姐廚藝：「今日我出現真係獲益良多，煙燻乳鴿好食過啲炸乳鴿！」三姐禮尚往來：「家燕姐果然係食神！」氹得家燕姐再次《食神》「味公主」上身拋金句：「好味呀！」配上動作及表情，喜感十足。而坐正家燕姐旁邊的潮凱，則笑到幾乎噴嘢食，畫面相當搞笑。

「味公主」上身的家燕姐搞到楊潮凱勁 hyper。