戀講嘢｜嘉賓詩珏男友衝入錄影棚求婚 遞上鮮花戒指勁浪漫溫馨

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯(Ashina） 主持的VuTV節目《晚吹一戀講嘢》，最新一集請了來自台灣的20歲戀愛中的學生詩珏上「隔世情人」單元。詩珏分享自己跟男朋友是小六時在園遊會（聯誼活動）所認識的，她說：「我們不同小學，但有朋友邀請我去他的學校，他一直買東西給我，因為他們學校說不用的東西，以二手販賣，就是雨傘。」她指有聽說對方說她很漂亮，並表示：「因為不同學校，沒有留下聯絡方法，連名字也不知道。」

譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯(Ashina） 主持的VuTV節目《晚吹一戀講嘢》。（ViuTV電視截圖）

最新一集請了來自台灣的20歲戀愛中的學生詩珏上「隔世情人」單元。（ViuTV電視截圖）

與伴侶是同年同月同日出生

談到後來二人發展的緣由，她大方分享是在中學時。她憶述二人當時的一段對話，她說：「朋友的閒聊，我們後來聊到星座和何時生日，他就問我生日是什麼時候，我就說是說二月，他又問我是哪一日，我說是11日，我們很驚訝發現我們是同一天生日。」被問到如何促進二人關係，她表示：「他知道我參加天文社，然後偷偷報名。天文社的活動可以晚上一起看星星。」她更一度揭穿對方用的電郵帳號是他們共同一起在中學階段的班級座號。

嘉賓詩珏與伴侶是同年同月同日出生。（ViuTV電視截圖）

二人當年的出世照片。（ViuTV電視截圖）

難忘二人發生交通意外的情節

講到最深刻難忘的一個情節，她重提有一次一起發生交通意外，並表示：「我們在小琉球坐電單車，那時候我很想試試看，但我沒有駕駛執照，我是試騎了一下，我在前座，後來他說不太好，他顧着我騎車（揸電單車），後來轉彎處，我們一起摔車，我們抱着一起滾下去，他頭流血了，然後身體很多傷口。我們倒在側邊看着對方，覺得很恐怖！」她坦言那時候因為傷勢，二人都要去接受物理治療。

嘉賓詩珏表示在小琉球坐電單車發生交通意外。（ViuTV電視截圖）

男朋友衝入錄影棚現場求婚

提到過去有否幻想過對方跟你求婚，她說：「求婚，我想會有點浪漫的求婚，佈置一下，然後給個驚喜。」回答完畢後，她的男朋友小熊突然衝入錄影棚拿着鮮花，遞給女朋友。小熊向她說：「我們陸陸續續哭過也笑過，其實你自己問過我，或者很多人問過我，為什麼我會這麼喜歡你，你這個人，你的笑容，你的所有一舉一動，從來不是為我量身訂製，但是你每一個舉動我都非常喜歡。不知道為什麼，希望在這個獨特的時間和日子，我可以用戒指，不是我們的定情信物，可以變成更穩定的感情，訂婚還是更多的。」女方突然眼泛淚光，僅說了兩個字：「謝謝！」最後全場主持人熱烈歡呼喝采為這對情侶送上恭喜。

嘉賓詩珏男友衝入錄影棚求婚。（ViuTV電視截圖）

男友遞上鮮花戒指。（ViuTV電視截圖）