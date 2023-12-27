吳浩康地盤開工食40蚊飯獲讚真男人　自我鼓勵：我真係好鍾意返工

吳浩康（Deep）去年3月與郭思琳奉子成婚，同年9月迎來囝囝「撐撐」，為了掙奶粉錢，吳浩康除了教唱歌之外，還學做包括舞台製作的工程及飲食生意。上月初吳浩康宣布離開英皇娛樂，初為人父的他為賺錢養家到地盤工作。日前吳浩康拍片分享地盤工作日常，主題為「地盤飯」：「到底地盤飯係點嘅呢？平時我哋係點樣落order同攞飯嘅呢？幾多錢？品質係點？今次我介紹呢間係5星級服務嘅飯車，品質就留返俾各位師父去評價！但係唔知大家估唔估到當中有啲咩飯呢？各位工友開飯啦！」

吳浩康（Deep）不時分享父子日常。（IG@ngdeep）

上月初宣布離開英皇娛樂。（IG@ngdeep）

拍片分享地盤工作日常。（影片截圖）

拎飯盒。（影片截圖）

拎飯盒。（影片截圖）

片中所見，當日吳浩康在淺水灣一個地盤工作，到放飯時間他就往外賣車拎飯盒同飲料，從他分享的餐牌所見每盒飯40蚊，相當實惠。而菜式亦有不少選擇，包括豉椒肉片、涼瓜牛肉飯、咖喱牛肉飯等等，吳浩康就揀了支竹豆腐火腩飯，並坐低同一班工友一起開飯，最後他還豎起拇指讚飯盒好食，一臉滿足。

支竹豆腐火腩飯。（影片截圖）

一臉滿足。（影片截圖）

好高。（影片截圖）

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當中吳若希留言道：「真心佩服，我睇片都腳軟」，不少網民亦有留言為他加油打氣：「加油，佩服你拿得起，放得下既態度。真男人，唔係咁多人做得到」、「真男人，堅，撐得起！加油」、「你呢個好爸爸有膊頭，有責任心，加油」等等，而吳浩康就回覆表示感謝，更透露將推出新歌，並未有放棄做歌手。今日（27日）吳浩康又繼續開工，他在IG限時動態分享開工Look，還留言自我鼓勵：「我真係好鍾意返工㗎。」

真男人！（IG截圖）