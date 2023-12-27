《新聞女王》最高收視 25.2 點成大嬴家　《溜走的真味》升幅最高

翡翠台上周（17 日至 23 日）收視出爐，雖然上周一連 4 日聖誕節假期開始，不少市民更自製長假，提早離港度假。根據 CSM 媒介研究及 YOUBORA 收視資料數據顯示，上周五晚佘詩曼 Man 姐連同一班主演藝人，移師澳門出席「新聞女王結局夜-女王終極直播」活動，引起哄動，《新聞女王》一連播出兩集的大結局則未受影響，更造出開播以來最高收視，跨平台直播收視最高 25.2 點（162 萬觀眾），比上星期最高收視25.1點（162萬觀眾），上升0.1點，連續 5 周稱冠，成績斐然。

原來《新聞女王》名字嘅由來係同阿佘有關。

翡翠台上周一至五晚各節目收視如下：

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視 20.2 點（130 萬觀眾），比上星期最高收視20.8點（134萬觀眾），下跌了0.6點；兩大型男井柏然、宋威龍聯合演出的外購劇《神探同盟》最高收視 16.1 點（104 萬觀眾），比上星期最高收視17點（110萬觀眾），下跌了0.9點。

《愛‧回家之開心速遞》一向是TVB的皇牌節目。（IG圖片）

資訊節目方面，《東張西望》最高收視 21.8 點（140 萬觀眾），比上星期最高收視23.7點（152萬觀眾），下跌了1.9點；《北極潮什麼》最高收視 11.4 點（74 萬觀眾），比上星期同期節目《通靈之王2》最高收視10.8點（70萬觀眾），上升了0.6點；《溜走的真味》最高收視 19.3 點（124 萬觀眾），比上星期最高收視12點（77萬觀眾），上升了7.3點，升幅最高。

《東張西望》主持陳懿德與他們一起到餐廳拍攝吃飯的過程。(節目截圖)

周六晚《亞洲超星團》最高收視 14.5 點（94 萬觀眾），比上星期同期節目《歡樂滿東華2023》共籌得善款130,888,888元，打破去年紀錄；最高收視16.6點（107萬觀眾），下跌了2.1點。

《亞洲超星團》一班練習生丁子朗、冼靖峰（Archie）、黃奕斌、黃星綽及文佐匡現身為節目籌款。（葉志明 攝）

周日晚播出《思家大戰》最高收視 16.7 點（107 萬觀眾），比上星期同期節目《獎門人聖誕感謝祭》最高收視22.3點（143萬觀眾），下跌了5.6點；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音 2》最高收視 16.8 點（108 萬觀 眾），比上星期最高收視20.4點（131萬觀眾），下跌3.6點。