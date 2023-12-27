我的Happy End｜張娜拉孫浩俊曾奪「最佳情侶獎」　相隔6年再合作

韓國「童顏女神」張娜拉，早前與孫浩俊拍攝全新心理驚慄韓劇《我的Happy End》，劇集將於12月30起，逢星期六、日在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。劇集講述徐才媛（張娜拉飾）是個白手興家的傢俱公司老闆，同時也是知名的百萬網紅，生活看似美滿如意的她，其實有著坎坷童年，為了填補自身無盡的慾望，她沉醉於追逐成功的人生而不停奔馳；但是在接連遭到背叛、面對衝擊性的真相後，她終於試著擺脫慾望和執著的故事。

張娜拉在《我的Happy End》飾演白手興家的傢俱公司老闆，同時也是知名的百萬網紅。

《我的Happy End》由《雖然30但仍17》、《醫生耀漢》導演趙秀沅執導，劇本更榮獲2020年「韓國內容振興財團」舉辦的電視劇劇本大賽大獎，實力備受看好！該劇也是張娜拉和孫浩俊繼人氣韓劇《Go Back夫婦》後，時隔六年二度合作的作品，由於二人在前作表現廣受好評，還因此獲頒當年「KBS演技大賞」的最佳情侶獎，難怪他們在《我的Happy End》再度飾演夫妻的消息傳出後讓劇迷相當期待！

張娜拉和孫浩俊曾獲頒「KBS演技大賞」的最佳情侶獎，如今事隔6年再合作。

孫浩俊飾演以家庭為重的許純永。

出道多年的張娜拉除了是韓娛圈中著名的「友誼小姐」，還是不少後輩的心靈雞湯！近日Viu Original原創韓劇《白晝之月》女主角表藝珍接受訪問，透露拍攝《白晝》期間在好姊妹身上得到很多力量：「我和透過劇集《VIP》認識的張娜拉姐姐一直很親密，每當有煩惱，我都會和她聊天，有這樣的前輩真的非常珍貴！姐姐給了我很多建議，中間還一直為我加油，她看完《白晝之月》第一集後，說我做得很好，她看得很開心。」

張娜拉獲表藝珍大讚親切，也是後輩心目的的「心靈雞湯」。

全新心理驚慄韓劇《我的Happy End》將於12月30日起逢星期六、日在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《轉角浣紗街》、《犬系戀人》、《烈女朴氏契約結婚傳》等Viu Original原創劇，緊貼亞洲人氣劇潮。