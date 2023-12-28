妳不是她｜丁子朗馮盈盈床戲被嫌唔夠喉　仲畀人話冇「主角臉」

TVB愛情小品《妳不是她》今日（27日）播出第三集，繼續講到馮盈盈與丁子朗撞車後性情大變，由冷漠的她變成善解人意的她，一開始有不少網民看完都表示不習慣這樣文静的馮盈盈。幸好昨日（26日）一集她發現黃婧靈被欺負，於是突然變成十分能打，立即成為了網民熱討，之後更有網民大讚這個才是「大家認識的馮盈盈」。今日一集繼續有馮盈盈拿著掃把追趕流浪狗的一幕，觀眾認為這一個馮盈盈才「對味」。

不少網民覺得這個馮盈盈才「對味」。(《妳不是她》截圖)

除馮盈盈外，男主角丁子朗也成了觀眾熱討的話題，今日一集的結尾有丁子朗與馮盈盈的床戲，劇情講到丁子朗發惡夢以為馮盈盈因為那次撞車而離他而去。丁子朗不斷向馮盈盈道歉，他覺得自己做得很錯：「得你可以忍到我，就我，對唔住，不過我應承你，經歷咗呢次之後我會改，我會好好珍惜你，因為我真係唔可以冇咗你。」丁子朗與馮盈盈深情擁吻後，便開始一連串的床戲，但有網民就就認為床戲「唔夠喉」，覺得可以再剪更多的片段進去，別浪費了她的好身材。

其實二人很甜。(《妳不是她》截圖)

儘管不少網民都認為丁子朗不適合當男主角，覺得他很平庸，沒有十分帥，更指他沒有「主角臉」。但他亦有很多值得欣賞的地方，例如聲線十分磁性，很吸引人，雖然未必有主角臉，但仍有不少吸引人之處。