Janice Man文詠珊上海新屋入伙開聖誕Party　別墅設雙樓梯極氣派

文詠珊（Janice Man）近年積極在內地發展，今年憑電影《消失的她》一躍成為「億萬票房女星」，事業大豐收的同時，JM與富三代老公吳啟楠（Carl）亦愛得甜蜜，近日兩人更搬入新屋，日前他們就趁着聖誕節邀請了不少好友到家中作客，眾人紛紛在社交平台大曬聚會照，令豪宅曝光！

文詠珊（Janice Man）憑主演電影《消失的她》人氣急升，一躍成為「億萬票房女星」，風頭一時無兩！（劇照）

新屋曝光！（小紅書圖片）

JM過往曾因上載跳舞短片，令原本所住的複式大屋曝光。（影片截圖）

JM同老公近年長駐上海，過往她曾因上載跳舞短片，令複式大屋曝光。而新屋就更為豪華，相中所見，大屋至少有三層，JM特別邀請了花藝師精心佈置，屋內設計簡約舒適，二樓正中位置擺放了一顆比人更高的聖誕樹，更設有雙樓梯，樓梯欄杆位置亦以大量聖誕裝飾佈置，充滿節日氣氛。除了新婚的吳千語之外，JM亦有邀請幾位定居在上海的好友，眾人在聖誕樹下留影，非常熱鬧！

新屋設有雙樓梯。（小紅書圖片）

精心佈置！（小紅書圖片）

JM準備了美食同靚酒招呼一班好友。（小紅書圖片）

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而客廳、飯廳、廚房等就設於豪宅的一樓，JM準備了美食同靚酒招呼一班好友，此外，大屋還設有戶外花園，有一大片草地，環境清幽。據知JM老公吳啟楠背景猛料，現時是醫療公司聯合創始人兼CEO，身家億億聲，當年兩人在米蘭古堡舉行盛大夢幻婚禮，而嫁入豪門的JM亦升格做過億闊太！

JM與富三代老公吳啟楠在2019年結婚。（IG@janice_man）