專訪｜劉可憑哭腔跑出　曾反省：係唔係自己走火入魔

憑無綫（TVB）歌唱真人騷《中年好聲音2》而人氣急升的參賽者劉可，最近憑出色唱功及表現，深受觀眾及評判喜愛。劉可接受《香港01》 專訪時大談成名背後的辛酸、不為人知的工作經歷，以及回應網絡批評等。對於被網民批評唱歌表情誇張，他直言：「其實冇咩特別，譬如你唱一啲比較煽情嘅歌曲嘅時候，需要有哭腔嘅包裝，我個人見解就係咁！」

劉可憑着參加無綫歌唱選秀騷《中年好聲音2》節目中傑出的唱功，其表現深受觀眾及評判喜愛。（梁碧玲攝）

參加《中年好聲音2》的原因

劉可接受《香港01》訪問時，對於訪問的對答內容有點緊張，不過一進入訪問環節即漸入佳境，心情放鬆，可見他私底下步步為營的一面。被問到是什麼原因促使他主動報名參加《中年好聲音2》時，他就透露是因《中年好聲音1》的參賽者Amy鼓勵下參賽，他說：「我都係最後先參加，即係報名前一兩日先報名，我參選嘅號碼都好後，一直都係諗住玩吓，冇啲乜嘢，然後一路走到現在，之前一直冇諗過！」他續指自己熱愛感受大舞台，更希望可以得到不同的收穫！

至於講到參加節目最大的得着，他坦言：「第一就是認識咗好多朋友，第二就係人生有呢個機會上大嘅舞台，有好多新聞報道，自己都有一個適應嘅過程，覺得有一啲受益。」他又分享在比賽之中與參賽者邵立勤和丁曉特別熟絡，彼此間會經常相約出外吃飯及聊天。

劉可指參加節目最大的得着就是認識咗好多朋友。（IG@nelo_lau)

哭腔表演方式勁出眾

被問到在節目中哪一個評價是自己印象最深刻，他毫不猶豫秒速回答是伍仲衡，並表示：「佢經常話我有哭腔，其實我覺得哭腔呢一個定義，可能將它放大，我都唔知道。」對此他有獨特的見解，他認為哭腔是包裝自己的聲音，他表示：「想包裝得更圓滿一啲，即係更豐富。可能佢哋嘅口味唔係咁樣，佢哋想要嗰種比較純粹嘅聲音，一直以來，其實我都感覺到係唔係自己走火入魔，因為之前聽過好多國內嘅大型音樂綜藝節目，我覺得都好似有呢啲聲音。」

他坦言希望利用自己的聲音再包裝一次，看看會否有不同的效果，但仍然對於自己的決定有自我懷疑的時刻，仍然是摸索的階段。提到過去參賽期間是否都以哭腔的方式去表演，他澄清其實畢生只參加過兩次歌唱比賽，一次就是今次節目，另一次就是大學二年班學校園歌唱比賽，他說：「其實冇咩特別，譬如你唱一啲比較煽情嘅歌曲嘅時候，需要有哭腔嘅包裝，我個人見解就係咁！如果唱一啲比較快樂嘅歌曲，或者比較輕快嘅歌曲，肯定唔會有哭腔。」相信有不少觀眾也好奇一點，就是在演繹哭腔的時候到底在想些什麼，他笑說：「首先我想講一句，我唱嘅時候冇諗咁多，一定之前有一個大概嘅結構去諗應該要點樣同做。」

劉可有獨特的見解認為哭腔是包裝自己的聲音。（梁碧玲攝）

劉可對於自己的決定有自我懷疑的時刻，仍然是摸索的階段。（梁碧玲攝）

終極目標做歌手？

踏入中年階段，勇於追夢唱歌，對於觀眾來說相當勵志。他憶述當年曾夢想做歌手，不過對「歌手」這兩個字的概念很模糊。他透露自己在大學時期於內地讀書，修讀有關酒店旅遊課程為主。他說：「後來我返到嚟香港，從事歌唱方面嘅工作，娛樂統籌。我冇諗過特別成為一個出名嘅人或者出道，嗰陣時熱愛唱歌。」他續指自己已多年沒有唱歌，希望藉着參賽看看自己的能耐。踏入30歲的階段，他坦言對於自己的聲音狀態非常滿意，並表示：「之前我20幾歲，10年前基本上沒有低音，經歷咗10年嘅沉澱，覺得自己可以唱到所謂嘅低音，以前太執着追求高音。」

談及過去有否跟唱歌老師學習，他回應：「有，我大學嘅時候就係選修音樂，即是係聲樂，其實冇咩特別，都係聲樂為主！」除了熱愛唱歌外，他分享曾經有擔任過旅遊服務的工作。至於講到工作的內容，他表示：「譬如世界各地嘅旅客嚟到香港經我哋公司安排，我哋負責安排車、導遊同埋路線。譬如今晚去半山山頂睇維港夜景。」

劉可憶述當年曾經有夢想想做歌手，不過對「歌手」這兩個字的概念很模糊。（梁碧玲攝）

劉可有跟唱歌老師學習，大學選修音樂。（梁碧玲攝）

疫情階段轉行做傢俬搬運

劉可指自己在內地修讀「旅遊及酒店管理」畢業後，他主要從事音樂發展，事業順風順水階段收入相當可觀，更自爆：「嗰陣最高每個月賺到六萬蚊，不過冇儲蓄嘅概念，用晒去請朋友食飯應酬。」他之後曾經做過旅遊策劃工作，而近年在疫情期間從事傢俬搬運。他說：「因為嗰陣時疫情搵唔到嘢做，因為疫情一開始乜嘢工都停晒，口罩包裝又做過兩三個月。」

談及搬運工作的辛酸，他表示：「一開始係有唔係太適應，因為之前有做過相關嗰啲，因為有啲friend係做物流同搬運公司，嗰陣時間唔中一兩個月，都有幾單嘢要幫佢手。加上嗰時有做開運動同做gym，都唔係覺得太辛苦，當時覺得做呢啲嘢仲有錢收，做gym仲要畀錢去做，又唔同囉接觸另外一個範疇。」

劉可近年在疫情期間從事傢俬搬運。（梁碧玲攝）

被外界標籤「怕羞仔」

每當踏上舞台與評判對答的時候，他明顯額外緊張，被外界認定是「怕羞仔」，讓人感到表現得沒有自信。他真情剖白：「我個人就係咁樣，我唔鍾意同啲唔係太熟嘅人，我唔知道你鍾意啲乜嘢，其實好多嘅時候同陌生人相處，我都係聽人哋講比較多，或者同佢嘅交流可以學到啲嘢，了解過一個人，之後先可以同佢有更好嘅交流。」被問到個性上是否比較少與人發生衝突，他表示：「如果同我熟嘅話說話就會好多，其實我都係一個主觀啲嘅人。」

劉可回應被外界認定是「怕羞仔」，我唔鍾意同啲唔係太熟嘅人。（IG@nelo_lau)

目前經濟狀況

現階段職業身份是自由工作者，對於經濟負擔方面的問題，他表示：「有儲蓄。呢個階段要準備比賽仲有好多活動要做，自由工作者就係咁樣，有陣時得閒有時間精力嘅時候去做兼職同埋其他嘢。」談及家人的時候，他衷心希望可以保持低調，更透露目前與家人合共租屋生活，不希望被媒體打擾私生活。一向低調的他透露經營IG的原因，目的是主要分享工作的生活，並表示：「就係想畀更多人知道原來我參加咗呢個比賽，知道係比賽裏面所謂嘅Feedback，無論好嘅定係壞嘅。」他續指非常感謝家人的支持，讓他沒有經濟負擔，繼續去追夢。