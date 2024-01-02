繁花劇情｜更新播出時間/追劇日曆＋人物關係圖搶先看＋角色簡介

《繁花》由王家衛親自執導擔任總監製，還是他電視劇的處女作。由胡歌主演主角阿寶，馬伊俐 、唐嫣、辛芷蕾為女主演。這部劇改編自著名作家金宇澄的同名小說，為了給觀眾更沈浸式的觀影體驗，《繁花》同時提供普通話版及滬語版。本文將跟隨王家衛的鏡頭，一起探索這個繁華世界的每一個角落，介紹《繁花》一劇的劇情大綱、更新時間、人物關係、角色演員以及追劇日曆。

《繁花》劇情大綱

在1992年春，改革開放風潮掃過中國。上海黃河路的美食街熱鬧非凡，其中商人寶總（胡歌飾）最為風光出眾。起初他與至真園老闆娘李李（辛芷蕾飾）不和，但兩人合作開展了多元業務，從服裝到金融，事業蓬勃發展，寶總（胡歌飾）也因此與李李（辛芷蕾飾）情愫漸生。

同時，寶總也收到一路給予支持的進賢路小餐館老闆娘玲子（馬伊琍）以及外貿公司的汪小姐（唐嫣）的愛意。三位女性各具魅力，寶總（胡歌飾）將情歸何處？當房地產市場激烈時，寶總面臨重大抉擇，儘管有人警告李李可能欺騙他，但他最終選擇繼續信任李李（辛芷蕾飾）。他堅信，無論愛情還是商業，誠信和情義才是長久成功的關鍵。

繁花播出時間｜最新追劇日曆

《繁花》於2023年12月27日起於CCTV 8和騰訊視頻同步播出，普通話版、滬語版同時上線。會員每日更新2集，首更4集。1月2日起東方衛視、江蘇衛視跟播。

圖片來源:繁花BlossomsShanghai@Weibo

繁花人物關係圖

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繁花演員

1.阿寶 胡歌飾演

從小被人稱為傻寶子，但抓住了改革開放浪潮中的機遇，並逐步成為了上海商圈人人知曉的“寶總”

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2.玲子 馬伊琍飾演

經營夜東京飯館，表面上潑辣市井，但她會在阿寶需要時，及時給予幫助。同阿寶既是生意上的夥伴，又是人生路上的同路人

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3.汪小姐 唐嫣飾演

外貿公司業務員，性格活潑、熱情似火，幫助阿寶進入了外貿行業，兩人互相守候

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4.李李 辛芷蕾飾演

至真園老闆，與阿寶的關係可以形容為勢均力敵，彼此獨立，卻又心心相惜