陳偉霆做老闆北京開大型健身室　地方大器材盡有：給自己一份禮物

現年38歲的陳偉霆（william)擁有俊朗樣貌，壯碩身材，是不少人心目中的男神代表之一。而一向熱愛健身的他，近日更榮陞老闆，在北京開了一間大型健身室，已吸引不少人前往健身，可見其影響力是多麼的強勁，人氣相當之高。

william一向喜愛健身。（陳偉霆微博圖片）

在籌備健身室的時候，陳偉霆不時抽空前往看看裝修進度，絕對是一位非常有責任心的老闆。而從網上流出的照片可見，健身室空間非常之大，應有的健身器材都有，而且擺放位置整齊，沒有雜亂感，一眼看上去給人感覺乾淨舒服，是一個不錯的運動地方。

健身室日前已開張。（陳偉霆微博圖片）

而該健身室名為「金屬拿鐵」，非常有意思，只是開張幾日而已，已吸引不少人捧場支持，而對於自己成為健身室老闆，陳偉霆亦有感而發：「二十歲的時候，因為身體很瘦很弱，哥哥帶我去健身房鍛鍊，他和我說，有一個健康的形象才有機會出道。那是我第一次進入健身房。2023年12月26號，Boxing Day，我給自己送了一份禮物，MetaLatte。希望更多的朋友們在實現他們夢想的道路上有MetaLatte的陪伴，有更健康的身體。一切從這裡開始。」而他曾接受訪問時表示，假若留在北京的話，會經常在健身室出現。

空間非常大。（陳偉霆微博圖片）