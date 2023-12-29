向太獲向華強精心打造夢想大樓　宣布直播賣樓讚老公：龍五好浪漫

現年64歲的向太陳嵐去年加入內地盛行的直播帶貨行列，開播獲10萬人湧入收看賣出3億元商品成績驕人，成為新一代帶貨女王。繼早前直播賣Hermès名牌手袋後，向太昨日（28日）在小紅書拍片表示將會首次直播賣樓，該樓宇是屬於向華強為她精心打造的Dream House，令大批粉絲引頸以待。

向太表示去年5月花費了十年在澳門建了夢想大樓。（片段畫面）

向太透露大樓老公以自己的名字命名，所以叫做Tiffany House。（片段畫面）

向太在拍段中率先預告樓盤的環境，更分享這棟大樓的設計概念和內部環境，她表示去年5月花費了十年在澳門建了夢想大樓，如今終於完成。大樓外觀就像是漂亮的首飾盒，看起來很時尚，會所、用戶的走廊、大堂、交樓的標準還有樣板間，向太更重金禮聘張叔平大師來設計的，所以很舒服又實用，更有藝術感：「雖然過程很艱辛，但是看到成果的時候，感覺自己這麼多年的努力，並沒有白費。龍五先生說，用我的名字命名這座大樓，所以叫做Tiffany House，我的名字叫做Tiffany。那我跟龍五先生結婚有43年了，所以希望這座Tiffany House，也能夠給大家帶來好運。讓每一位入住的人，都能擁有幸福。」

向太大讚老公浪漫。（片段畫面）

兩人好恩愛！（片段畫面）

向太同向生都保養得宜！（片段畫面）

提到今次大樓命名為「Tiffany House」，不少網友都大讚「龍五」向華強，更紛紛留言表示：「喜歡向太，就是沒錢支持你」、「買不起澳門的房子」、「能不能轉發送一套？」、「太給力啦，好想去參觀呀！」等等。

點擊以下圖輯看Tiffany House的內部環境：