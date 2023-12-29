不是你不愛你｜陳嘉寶與陳昊森拍掌摑戲摑足六巴　誤傷對方留血痕

電影《不是你不愛你》，在拍攝男主角台灣男神陳昊森到酒店硬搶前女友陳嘉寶（Anjaylia）上車的一場戲時，二人在停車場瘋狂拉扯爭執，Anjaylia情緒爆炸，一大巴掌摑陳昊森，令他真的受傷了，Anjaylia說感到很大壓力，說希望可以安排另一場戲給她贖罪。

Anjaylia大讚陳昊森很有風度。

該場戲講述陳昊森從外地飛來香港找Anjaylia飾演的前女友算賬，他氣沖沖到酒店房向其現任男友大打出手，然後夾硬捉走Anjaylia，二人在停車場拉拉扯扯。期間Anjaylia不斷反抗對陳昊森亂抓亂打，終於成功擺脫，然後她更一大巴摑到陳昊森臉上，令他臉上立即留下紅色掌印。

拍這段戲時Anjaylia足足摑了陳昊森六巴掌，打到Anjaylia都覺得手痛兼心痛，她說：「拍呢場戲我好緊張，好驚打落去唔啱位，浪費情緒亦浪費咗對方嘅臉皮。」Anjaylia為免誤傷陳昊森，還特別去修甲，她說：「我去修甲，磨滑指甲邊緣，自己試咗好多次肯定唔會掌摑時整傷佢。」

陳昊森臉上紅印是特技化妝，但頸上卻有一條真是受傷了的血痕。Anjaylia小心翼翼拉開他的衣領，一邊自首說：「估計係佢擄走我時，掙扎嘅時候抓到佢。」受傷的陳昊森盡顯紳士風度，笑著安慰她不要內疚。說：「我唔痛，我以前拍戲都有被打，訓練過。其實被她打了幾巴掌，真的有幫助入戲，謝謝！」陳昊森這場戲更流出眼淚，真的非常入戲。

在混亂中陳昊森的頸部還是被Anjaylia刮出一條血痕。（熒幕截圖）

陳昊森非常入戲而流出真眼淚。（熒幕截圖）

戲中另一女角林熙彤（Hazel）因為其他戲份所以在場，她無論戲裏戲外都是陳昊森迷妹，Anjaylia透露Hazel預先警告她不要傷到男神，如今真的受傷了，Anjaylia笑言：「唔該下次畀場戲佢打返我啦！」希望包括林熙彤在內的陳昊森粉絲，不會怪她誤傷男神。