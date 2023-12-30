楊埕鬧爆「花膠女藝人」索取5位數酬勞貪得無厭：好眉好貌生沙虱

有「翻版張栢芝」之稱的楊埕（Sabrina）不時在社交平台大曬富貴生活，言行出位的她過去曾大爆娛樂圈潛規則。日前Sabrina在Facebook公開鬧爆一位無綫女藝人出席活動後，沒有向公司申報收了6位數酬勞，事後更直接向主單位索取5位數，並指對方「好眉好貌生沙虱」，惹來網民熱議，紛紛競猜究竟誰是Sabrina口中的「三線花膠女藝人」。

Sabrina在Facebook鬧爆一位無綫女藝人出席活動後，沒有向公司申報收了6位數酬勞，事後更直接向主單位索取5位數。（IG图片）

Sabrina日前在Facebook出Post表示早前其公司舉行活動，邀請了「三線花膠女藝人」出席，對方亦收到六位數字的酬勞，不過該女藝人就沒有向TVB申報，亦沒有上繳公司。近日Sabrina更發現這位女藝人跳過TVB及活動公司，直接向主辦單位再索取5位數，並直斥事件無稽：「 這種藝人我奉勸全香港PR演藝公司 #干祈唔好接觸『做人最緊要飲水思源』 帶挈佢拎了六位數字 還要破壞活動公司及主辦方三方關係 老實講 呢個價錢現今世代 搵一線歌手、演員過嚟唱多幾首歌都仲得 識咗10年先至打算搵佢 中到呢個job都恭喜佢 冇諗過區區幾萬蚊看出人格最近得知呢件事咁肉酸 真的無言以對 #唔識規舉（矩）第一日出黎做？ #好眉好貌生沙虱 」

究竟誰是「花膠女藝人」？（Facebook圖片）

其後Sabrina更貼出與友人的對話，當中友人提到「三線花膠女藝人」已婚，其丈夫是落選區議員。友人表示事後「三線花膠女藝人」願意交還酬勞都算有誠意解決事件，不過Sabrina就認為不是錢的問題，而是個人修養和工作操守的問題。

Sabrina就認為不是錢的問題，而是個人修養和工作操守的問題。（Facebook圖片）

Sabrina更貼出與友人的對話，當中友人提到「三線花膠女藝人」已婚，其丈夫是落選區議員。（Facebook圖片）

另外，Sabrina還公開了早幾個月與「三線花膠女藝人」的對話，並指原本女藝人要詢問經理人才知道能否出席活動。直到活動當日完結後，主辦方已經即時出糧，但女藝人竟然指不是Sabrina親手出糧，所以收了的酬勞不能計算在內，令Sabrina嬲爆指：「靚大晒啊？有老公大晒啊？」對此，有不少網民都好奇究竟誰是Sabrina口中的「三線花膠女藝人」，當中有網民留言道：「花膠藝員一講就知啦 愛回家」，而Sabrina則讚網民聰明。

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