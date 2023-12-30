梅艷芳逝世20周年各地粉絲悼念　無綫播特備節目緬懷香港女兒

今日是巨星梅艷芳逝世20週年忌辰，向有「香港女兒」之稱的梅姐雖然已離開了大家20年，但她仍然活在粉絲的心中，大家亦從沒有忘記她，對她一直十分懷念。梅姐遍布世界各地的粉絲都有趁今日舉辦活動悼念他們永遠的偶像，無綫電視亦將於今晚9:30播放《永遠抱緊 梅艷芳》特備節目，一同緬懷梅姐這位永遠的巨星。

10月10日是已故天后梅艷芳生忌。（影片截圖）

梅艷芳係一代巨星，舞台魅力非凡。（視覺中國）

香港文化博物館日前（24日）起舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品如唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物等。展覽免費入場，歡迎市民到場參觀，一起緬懷這位巨星在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。博物館特別鳴謝梅艷芳生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基慷慨捐出20組展品，包括早年捐贈的八套梅艷芳在不同時期穿着的舞台服飾，以及近年捐出的奬座和親筆簽名黑膠唱片。

「絕代芳華・梅艷芳」展覽開幕典禮在香港文化博物館舉行，展覽展出70組梅艷芳展品如唱片、舞台服飾、電影及流行文化產物等，緬懷她在音樂和電影方面超卓的成就，以及回顧她對香港流行文化的貢獻。

康樂及文化事務署（康文署）署長劉明光日前在展覽開幕典禮上致辭。

梅艷芳（一九六三年至二○○三年）自一九八二年參加歌唱比賽出道，憑着獨特嗓音和紮實唱功深入民心，並以破格曲風和百變形象叱吒香港樂壇，引領粵語流行曲再創高峰，同時也開創了新的演唱會文化。銀幕上的梅艷芳更以非凡的個人魅力和精湛演技成就一個又一個經典的角色，她曾演出多部扣人心弦的電影作品，其中《胭脂扣》（1988）更令她贏得香港電影金像獎、金馬獎及亞太影展「最佳女主角」殊榮，亦見證了本地電影在八、九十年代風靡亞洲。這位引領時代潮流的「百變天后」帶動着香港流行文化在國際舞台大放異彩，創造了無數傳奇，更留下許多膾炙人口的經典作品，至今仍具有跨世代的影響力。

「絕代芳華・梅艷芳」展覽開幕典禮在香港文化博物館舉行。圖示（左起）香港文化博物館總館長林國輝；博物館諮詢委員會歷史專責委員會主席莫家豪教授；梅艷芳生前好友、時裝及形象設計師劉培基；康樂及文化事務署署長劉明光；香港演藝人協會會長古天樂和節目與發展委員會演藝專責委員會（音樂）主席潘明倫教授主持開幕儀式。